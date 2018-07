Troppi impegni in casa Windsor Carlo si addormenta durante una cerimonia ufficiale

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Appena conclusi i festeggiamenti per il battesimo del piccolo Louis di Cambridge, i reali britannici sono già pronti ad una nuova. La famiglia reale è apparsa al gran completo a Westminster Abbey per dare inizio alle celebrazioni in onore dei 100 anni della Royal Air Force, attuale aeronautica militare del Regno Unito. Presente anche la regina, che solo ieri aveva saltato il battesimo del terzogenito di Kate Middleton e William.A fare notizia, per una volta, non sono state le consorti dei principi William ed Harry, bensì loro padre., infatti, si sarebbeto nel bel mezzo della. Complice la stanchezza dei tantidelle ultime ore il principe del Galles, accompagnato dalla moglie Camilla, ha rubato la scena finanche ai più giovani membri dellareale, suscitando qualche ironia.Their Royal Highnesses greet ...