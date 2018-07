Tria | rischio di una revisione al ribasso della crescita

Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio ribasso per il Pil. Patuelli : ?senza Europa rischio Sudamerica : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli:?«L’Italia scelga la Ue o rischia di finire nei gorghi di un nazionalismo simile a quelli Sudamericani». Il governatore Visco:?fondamentale mantenere l’equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio revisione al ribasso del Pil : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli e del governatore Visco sulla partecipazione all’Unione europea e sul mantenimento di un equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : l’inquietudine Mercedes verso Silverstone. Rischio penalità per le rotture in AusTria? : Clima inquieto in casa Mercedes. Il doppio ritiro in Austria di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è stato un passo falso, storico, di cui a Brackley avrebbero fatto volentieri a meno. Per le Frecce d’Argento è quindi tempo di riflessioni e analisi, rapide perché incombe la terza gara in tre settimane, a Silverstone. Puntuale è arrivato il video pubblicato sull’account Twitter della scuderia, spiegando come dopo ogni weekend ...

F1 - Qualifiche GP AusTria 2018 : Mercedes superiore alla Ferrari. Bottas in pole - 3° Vettel e a rischio penalizzazione : Uno scatenato Valtteri Bottas (Mercedes) centra una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno con il tempo di 1:03.130. Il finlandese, che l’anno scorso partì davanti a tutti e vinse anche la gara, ha dimostrato di essere il più in forma al Red Bull Ring e ha staccato, facendo segnare il nuovo record della pista, il proprio compagno Lewis Hamilton di appena 19 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari con ...

ConfindusTria : aumento spread - rischio Ue : "Ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'attuazione di misure espansive nella risoluzione al Def Nel contratto di ...

ConfindusTria : aumento spread - rischio Ue : 13.10 "L'aumento degli spread in Italia rispetto ai titoli tedeschi si è ripercosso anche nei Paesi del sud Europa: l'Italia è un rischio per l'intera area euro",così il rapporto di Confindustria "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" avverte il Centro Studi. "Ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'attuazione di misure espansive ...

ConfindusTria vede rallentamento economia Italia - rischio manovra... : Confindustria vede per il biennio 2018-2019 un rallentamento della crescita economica Italiana e paventa un rischio di manovra correttiva per rispettare i vincoli europei sui conti pubblici.

F1 - GP AusTria 2018 : previsioni meteo. Rischio pioggia per le qualifiche! Gara sull’asciutto… : Il Mondiale di Formula Uno non conosce soste e ripartirà immediatamente dopo la Gara in Francia. Nel weekend del 29 giugno – 1° luglio si disputerà il GP di Austria 2018 sullo storico tracciato di Spielberg. Il lungo fine settimana di Gara potrebbe essere funestato dal maltempo: le previsioni meteo, infatti, non sono particolarmente incoraggianti soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Proprio durante le ore in cui sono in ...

Trump minaccia dazi al 20% sull’auto europea : rischio boomerang sull’indusTria Usa : Nel giorno in cui entrano ufficialmente in vigore i dazi che Bruxelles ha deciso di varare come contromisura alle tariffe al 25% sull’import di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti scatta la minaccia del presidente americano di imporre una barriera al 20% sulle importazioni di auto europee. Il settore cede in Borsa ...

Tria ci prova - ma mercato prezza rischio Italexit : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ci ha provato in ogni modo: l'Italia non ha intenzione di uscire dall'euro, ha detto a più riprese, né di creare le condizioni perché questo possa avvenire sotto pressioni ...

Def - Tria : 'Consolidare bilancio e non mettere a rischio calo debito' : Reddito cittadinanza centrale, no all'assistenzialismo - Nella strategia di politica economica del governo "il reddito di cittadinanza, volto a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia ...

Fibrillazione ATriale non-valvolare : rivaroxaban riduce significativamente il rischio di ictus ed embolia sistemica : Bayer AG e il suo partner di sviluppo Janssen Research & Development, LLC hanno riferito oggi nuovi dati real life dal database di Truven MarketScan negli Stati Uniti che dimostrano come i pazienti fragili, con Fibrillazione Atriale non-valvolare (FANV), trattati per un periodo di due anni con rivaroxaban, inibitore orale del Fattore Xa, hanno avuto un rischio ridotto di ictus ed embolia sistemica del 32% e un rischio ridotto di ictus ...

Aquarius - Tria annulla la visita in Francia Moavero : "Inaccettabili le accuse di Parigi" A rischio il vertice Macron-Merkel-Conte : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi, alla luce degli ultimi sviluppi in seguito alla vicenda dei migranti. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit"

Aquarius - Tria annulla il viaggio a Parigi : a rischio vertice Merkel-Macron-Conte : Il ministro dell'Economia avrebbe dovuto incontrare a Parigi il suo omologo francese, Bruno Le Maire, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda dei migranti. Confermata invece la visita a Berlino ...