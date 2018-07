Tria | riforme in tempi realistici

Matteo Salvini contro il ministro Tria : 'Non crede nelle nostre riforme' : Troppo in linea di continuità con il suo predecessore Pier Carlo Padoan . Per questo Matteo Salvini attacca il ministro dell'Economia Giovanni Tria. 'Sembra quasi che non creda troppo al contratto', avrebbe confidato il ministro dell'interno ai suoi mentre parlava in aula sul Documento di programmazione economica e ...

Il contratto di governo - secondo Tria : no all'uscita dall'euro e riforme sostenibili : Il mnistro dell'Economia traccia le linee del governo all'insegna del realismo e della necessita di conquistare la fiducia dei mercati. I conti saranno tenuti in ordine, con l'obiettivo di ridurre il rapporto debito ...

Tria : 'Impegno su euro - riforme rispettino bilancio' : E' quanto sottolinea in una lunga intervista di apertura di prima pagina al Corriere della sera il neoministro dell' Economia, Giovanni Tria. "Stiamo ai fatti - spiega -. Negli ultimi 25 anni, l'...

Governo - Tria : impegno sull'euro - riforme rispettino bilancio - : Il ministro dell'Economia lo ha detto in un'intervista al Corriere. Gli obiettivi del suo dicastero: "Crescita e occupazione". E sulle pensioni: la legge si può migliorare, "ma con attenzione alla sostenibilità"

Il ministro dell'Economia Tria : "Impegno del governo sull'euro. Riforme che rispettino bilancio" : Tria: opere pubbliche "volano per la crescita" "Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo": afferma il neo ministro dell'Economia e preannuncia "una forte ...

Crescita - euro e riforme fiscali. Cosa pensa Giovanni Tria - il possibile ministro dell'Economia : Mentre continua l'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, riuniti a Roma per cercare un accordo sulla formazione del governo, alcune fonti parlamentari dicono che per la guida del ministero dell'Economia sarebbe stato proposto il nome di Giovanni Tria. L'economista, presidente della Scuola nazi

Bankitalia - Boccia - ConfindusTria - : Riforme importanti per competitività : Teleborsa, - Riforma della Giustizia ed accorciamento dei tempi per realizzare le infrastrutture . Sono questi gli elementi che il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia , suggerisce per ...

Lavoro - infrastrutture e riforme : ecco il menu di ConfindusTria per il governo : Una sottolineatura della «capacità di dialogo sui temi dell’industria» del Governo uscente, un lungo applauso della platea a Paolo Gentiloni altri applausi per il ministro dello Sviluppo economico - anche lui uscente - Carlo Calenda. Queste le premesse: di lì in poi, la relazione del leader di Confidustria Vincenzo Boccia all’assemblea annuale s’è...

Assemblea ConfindusTria - Boccia : "Servono riforme e un governo stabile e credibile" : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ...

