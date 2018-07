: #Tria: bene economia, ma rischi ribasso - CyberNewsH24 : #Tria: bene economia, ma rischi ribasso - TelevideoRai101 : Tria: bene economia, ma rischi ribasso - RenzoSoldani : RT @lefrasidiosho: @davide_schroeer annamo bene annamo #Tria #draghi #Eurogroup #ECOFIN -

"Le condizioni di salute dell'italiana sono ancora buone ma sembra profilarsi una revisione al" delle prospettive di crescita, per i dazi Usa, un rallentamento dell'export, per il rallentamento dei consumi Usa. Così il ministro dell', all'assemblea annuale Abi. "Il Paese, se pur a ritmi non soddisfacenti,ha tassi di crescita positiva". Riforme efficaci, con un "percorso realistico","mantenendo il percorso di riduzione del debito pubblico".Consolidamento dei conti per fiducia investitori(Di martedì 10 luglio 2018)