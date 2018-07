Tria : bene economia - ma rischi ribasso : 12.22 "Le condizioni di salute dell'economia italiana sono ancora buone ma sembra profilarsi una revisione al ribasso" delle prospettive di crescita, per i dazi Usa, un rallentamento dell'export, per il rallentamento dei consumi Usa. Così il ministro dell'economia, Tria, all'assemblea annuale Abi. "Il Paese, se pur a ritmi non soddisfacenti,ha tassi di crescita positiva". Riforme efficaci, con un "percorso realistico","mantenendo il percorso ...

Calenda : credito a pmi si stabilizza - bene lavoro IndusTria 4.0 : Roma,, askanews, - "La situazione del credito alle piccole e medie imprese si sta stabilizzando e, oggi, non è lontana da quelli che sono i parametri europei, con un punto però che non è chiaro fino ...

Tria : bene l'economia - ma può rallentare. Niente strattoni al debito : ... sottolineando che «il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia, in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio». E ...

F1 AusTria : Arrivabene orgoglioso delle Ferrari : E dico, lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi, che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara '. TUTTO ...

Gp AusTria - Arrivabene : 'La certezza - siamo in testa al Mondiale' : Così Il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene che ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1, nel post gara del Gran Premio d'Austria, svoltosi oggi sul circuito del Red …

ETP metalli indusTriali beneficiano delle guerre commerciali : 'Il fatto che la BCE sia ancora lontana da una normalizzazione della politica monetaria ha causato una brusca flessione dell'euro, dando ulteriore supporto al dollaro USA e pesando ulteriormente sui ...

ConfindusTria : Zoppas (Veneto) - bene fusione Padova e Treviso (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Tutto il coordinamento regionale, apprezza molto il propositivo clima di collaborazione creatosi negli ultimi mesi e sperimentato con successo ad esempio nei risultati ottenuti nell’operatività delle attività svolte da Confindustria Veneto, nel rilancio della Fondazione

ConfindusTria : Zoppas (Veneto) - bene fusione Padova e Treviso : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - "Mi congratulo con le associazioni territoriali di Padova e Treviso che oggi rendono operativa una nuova integrazione, portando positivamente a termine un complesso percorso nato dalla diretta volontà delle rispettive basi associative. Sarò presente all’Assemblea non s

Orban benedice Salvini e AusTria : "In Ue ora ci sono uomini duri" : L'asse sembra ormai assodato. Matteo Salvini e Viktor Orban , da quando il leghista è diventato ministro dell'Interno, si mandano segnali di apprezzamento reciproco . Un'alleanza che potrebbe portare ...

Governo - ConfindusTria Giovani : “Flat tax? No grazie. Bene Jobs act e legge Fornero” - poi ammonisce su Ilva : “Non si scherza” : I Giovani di Confindustria, dal convegno annuale di Rapallo, difendono il Jobs Act che “ha creato 850mila posti di lavoro in più”, è “un risultato positivo, Un risultato importante”. Il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, si sofferma sul programma del Governo M5s-Lega e anche sul fisco avverte: “Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è ...

Lavoro : Filt - bene partire da rider ma in rispetto relazioni indusTriali : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “bene che il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio come primo atto si occupi dei temi del Lavoro e della precarietà nella consegna e distribuzione delle merci”. Ad affermarlo in una nota è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, a proposito dell’incontro al Ministero del Lavoro con i rider, aggiungendo che “questi temi vanno però affrontati nel rispetto delle relazioni ...

