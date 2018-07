Treni | ecco il report dei controlli di giugno Climatizzazione e informazioni le pecche

Treni talia e Alstom a Savigliano : "Ecco il primo Pop - cambierà in meglio il nostro modo di viaggiare" : Il primo treno "Pop" di Trenitalia prodotto da Alstom è stato mostrato oggi , 26 giugno, alla stampa e agli stakeholder nello stabilimento di Savigliano , in provincia di Cuneo. A luglio inizierà i ...

Rubano i cavi dalla ferrovia : circolazione dei Treni in tilt sulla linea Milano-Lecco : Approfondimenti Ritardi dei treni : a luglio su ventiquattro linee si risparmia il 30% 19 giugno 2018 treni : circolazione in tilt per un guasto tra Lierna e Varenna. Attivati i bus sostitutivi 18 ...

LECCO - RAPINE SU Treni CON MITRAGLIATORE FINTO : ARRESTATO MINORE/ Ultime notizie : caccia a eventuali complici : LECCO , RAPINE sui TRENI con FINTO MITRAGLIATORE : 17enne ARRESTATO . Due i casi contestati al MINORE ed avvenuti entrambi sulla tratta Tirano-Milano, indagini ancora in corso.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:54:00 GMT)

Aggressioni sui Treni - ecco cosa possiamo fare : La gravissima aggressione al poliziotto e al capotreno picchiati sul treno regionale Milano Lecco, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà, rappresenta soltanto la punta di un iceberg. C'è chi infatti sostiene che siamo ormai giunti a un punto di quasi non ritorno e chi ogni giorno frequenta i treni locali per lavoro, per studio o per turismo lo sa bene. Convogli che, soprattutto nelle ore notturne ma non solo, ...