Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet | SMS e chiamate

Processo Matacena - Dell’Utri non si presenta in aula. Il procuratore : “Oggi è testimone ma la sua posizione poTrebbe cambiare” : Marcello Dell’Utri, da qualche giorno scarcerato per motivi di salute, non si è presentato dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per essere sentito nel Processo scaturito dall’indagine “breakfast” della Dda di Reggio Calabria. I giudici, preso atto dell’assenza, hanno rinviato l’udienza. Il procuratore aggiunto distrettuale Giuseppe Lombardo ha ribadito la necessità dell’interrogatorio di Dell’Utri alla luce del deposito aggiuntivo ...

Thailandia - soccorso sospeso per oggi : l’operazione poTrebbe non concludersi domani : “Tutti i quattro ragazzi recuperati oggi sono ora al sicuro”. Lo ha detto in conferenza stampa il responsabile dei soccorsi, governatore Narongsak Osatanakorn. Il responsabile dei soccorsi dei ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang non può tuttavia confermare che l’operazione si concluderà domani. “Non sono in grado di dirlo. Dipende dal team di sub, e il loro piano è pensato per il salvataggio di quattro persone. ...

In forma smagliante per l’estate : i costi degli atTrezzi non sono più una scusa : Attraverso il canale online è possibile risparmiare quasi fino al 40%: -15,2% per gli attrezzi da palestra come panche o attrezzi per il body building, -20,3% per le cyclette, – 27% per i tapis roulant e addirittura -39,9% per i pesi. Con l’inizio ufficiale della stagione estiva si avvicina inesorabile la temuta prova costume che rappresenta il momento dell’anno in cui più di tutti si fa i conti con la propria forma fisica. Che si ...

Lì "è il passato" - Milan nelle mani di Elliott : la cessione poTrebbe non essere immediata : Siamo in pieno luglio, ma il futuro del Milan è ancora avvolto dalla nebbia. Il Milan è nelle mani di Elliott. Come anticipato dal Sole 24 Ore Li Yonghong ha provato fino all'ultimo istante a chiudere l'accordo...

L imprenditore di Treviso ai presidi delle scuole 'Basta stagisti - non sanno fare nulla' : Una lettera inviata ai presidi delle scuole di Treviso, per invitarli a non inserire la sua azienda nei progetti di alternanza scuola-lavoro. Nisio Lenzini, titolare di un'azienda di revisione e ...

Dl Dignità - Fi : vogliamo stravolgerlo; Di Maio : 'Non arreTremo su precariato e delocalizzazione' : Sarà questo il primo banco di prova sulla tenuta della maggioranza di centrodestra in parlamento e sugli equilibri fra Azzurri e Lega -

Pietro Grasso : “Andare olTre LeU? Non ci capirebbero. Inizia il percorso costituente : in 2 fasi verso il partito” : “Oggi Inizia finalmente il percorso costituente che abbiamo deciso di intraprendere il 26 maggio scorso” all’assemblea di Liberi e Uguali (Leu). Così il presidente della lista elettorale di sinistra Pietro Grasso ha aperto a Roma i lavori del Comitato promotore nazionale per definizione del profilo politico in vista della trasformazione in partito. La prima fase sarà una discussione aperta sulle idee e sui temi, la seconda ...

Rita dalla Chiesa ancora contro Aida Nizar : "Queste sono le nosTre regole. Non ci stai? Vai via" : Sembra non volersi placare la querelle tra Aida Nizar e Rita dalla Chiesa, soprattutto da quando l'ex concorrente del Gf Nip ha deciso di farsi il bagno nella Fontana di Trevi e in quella di Piazza ...

Napoli-Parma - non solo Sepe : quanti inTrecci di mercato : Può essere la giornata delle cessioni in casa Napoli, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Oggi dovrebbe definirsi il passaggio di Luigi Sepe al Parma. L'accordo tra i due club è stato raggiunto, mancano alcuni dettagli che verranno sistemati in giornata. A Napoli dovrebbe ...

Se non si costruisce un'alternativa - Matteo Salvini può davvero governare per Trent'anni : Il vento del tempo soffia e spiega perché un leader in fondo modesto possa sperare di restare al potere per tre decenni. Non basta schierarsi contro, servono ragioni, valori, interessi. Per costruire qualcosa che vada oltre l’opposizione La sinistra ha perso le sue radici e le sue ali: per questo in Italia non esiste più" Soldi della Lega, ecco i documenti che incastrano Matteo Salvini " I rapporti della Lega con uomini vicini alla ...

Decreto dignità - Di Maio : niente fiducia - ma non arreTreremo sulle norme : «Il Parlamento deve avere la possibilità di discutere il Decreto e di migliorarlo, credo non ci sia bisogno della fiducia ma, lo dico da capo politico del M5s, non arretreremo sulle...

Decreto Dignità - Di Maio : “Modifiche? Migliorare significa solo aggiunte. Il M5s non arreTrerà sulle norme” : Le modifiche significano solo aggiunte e modi per annacquare il Decreto Dignità. Lo dice, anzi lo ripete, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in vista dell’avvio dell’iter parlamentare che da domani porterà in Aula per la prima volta un provvedimento legislativo del governo Conte. Nei confronti del Decreto sono state espresse numerose critiche da parte delle associazioni di categoria dei datori di ...

Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini : 'Immigrazione - non ha competenza sulle navi militari' : Dopo lo sbarco a Messina di 106 immigrati, portati da un pattugliatore della missione europea a guida italiana Eunavformed , Matteo Salvini ha annunciato l'intenzione di chiudere i porti anche alle ...

Il marito che non ho mai conosciuto film stasera in tv 8 luglio : trama - curiosità - sTreaming : Il marito che non ho mai conosciuto è il film stasera in tv domenica 8 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il marito che non ho mai conosciuto film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Escaping Dad GENERE: Thriller ANNO: 2017 REGIA: Ross Kohn CAST: Sunny Mabrey, Jason Wiles, Trevor Donovan, ...