Tre lancia Giga Boom Music Offerta 3 Italia | 100 giga per un anno e Apple Music per 6

Xiaomi poTrebbe lanciare un top di gamma con Snapdragon 845 e notch in India : Si chiama Berillio ed è un nuovo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 845 che Xiaomi potrebbe presto lanciare in India. Ecco cosa sappiamo di lui

Orsi e lupi in Trentino - dopo il sì all ddl il ministro Costa rilancia gli hashtag contro l'abbattimento : La questione Orsi e lupi del Trentino, sul tavolo delle istituzioni locali da mesi, si fa ancora più scottante. dopo l'approvazione del disegno di legge, proposto dalla Giunta del Consiglio ...

Unilever lancia un'Hakathon in Tre città per innovare il business : ?Saranno 216 i giovani, tra laureandi e neolaureati, chiamati a cimentarsi per l’Hackathon Unilever “Sai immaginare il futuro?”, una sfida di 24 ore che vedrà 36 team confrontarsi su tre challenge, per la prima volta in Italia, in tre diverse città italiane connesse tra loro. Unilever, che vanta importanti brand nel suo portafoglio tra cui Dove, Sunsilk, Knorr, Algida, Magnum, Lipton, Mentadent, ...

Sul Treno senza biglietto - scappa e lancia sassi contro la polizia : Viaggiava in treno senza il biglietto. Alla richiesta del documento d'identità da parte del personale di bordo di Trenitalia, un 25enne nigeriano ha rifiutato di farsi identificare e, all'arrivo del ...

Valentina Fradegrada e l'Upsidedown bikini/ Chi è la modella che ha lanciato il Trend del "bikini al rovescio" : Valentina Fradegrada lancia la moda dell'Upsidedown bikini. Di cosa si tratta? La modella diffonde il trend del "bikini al rovescio" che fa impazzire il web!

Legge sul copyright : Wikipedia si oppone e lancia Tre controproposte : La proposta della direttiva europea sui diritti d'autore [VIDEO] ha generato diverse polemiche, sia nell'opinione pubblica che in diversi esponenti operanti nel campo delle telecomunicazioni e dell'informatica. Oltre 70 studiosi, tra cui compare il creatore del web Tim Berners-Lee, 169 accademici che al riguardo hanno sottoscritto un documento dell'Universita' di Amsterdam e altre 145 organizzazioni, che si occupano di liberta' di stampa, ...

Blockchain - Cnel e Roma Tre lanciano l'Osservatorio italiano : A questo scopo è stato costituito l'Osservatorio italiano sulle politiche in materia di Blockchain, nato dalla cooperazione tra il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e l'Università degli ...

Wind e Tre lanciano due paia di offerte per la fibra e l'ADSL a partire da 19 - 90 euro : Wind e Tre rilanciano con due offerte per l'ADSL e per la fibra piuttosto interessanti. Si tratta di 3Fiber e 3ADSL per il primo, e di Wind ADSL e Wind fibra per il secondo, due offerte quasi sovrapponibili se non per alcune opzioni secondarie. I prezzi? 19,90 euro per il piano con l'ADSL e 22,90 euro al mese per la fibra

Uim XCat a STresa - Panatta lancia Caldarola - "farà bene" : "Con Nico ci conosciamo da tanti anni, visto che ho avuto anche il piacere di essere un suo allievo quando mi sono avvicinato al mondo del rally", ricorda Panatta. "Nelle prime gare dovrà prenderci ...

Milan - Commisso nuovo proprietario?/ Solo lui poTrebbe rilanciare il club rossonero : Milan, Commisso nuovo proprietario? Le presunte ombre sull'impero dell'imprenditore italoamericano: "Ha 2,6 miliardi di debiti", scrive Business Insider Italia nella sua analisi

Israele - Tredici razzi lanciati da Hamas : È tornata ad inasprirsi la già precaria situazione tra la Striscia di Gaza e Israele. Ieri da Gaza sono stati lanciati verso Israele diversi aquiloni incendiari e palloni con esplosivi che hanno provocato numerosi incendi in territorio israeliano, tenendo i vigili del fuoco israeliani sull'attenti e costringendoli ad intervenire in giro per la città per l'intera giornata.Stanotte la situazione è precipitata quando Hamas, secondo quanto ...

Rabona Mobile lancia alTre due offerte dedicate ai Mondiali di calcio : Da Rabona Mobile arrivano altre due offerte dedicate ai Mondiali di calcio in corso in Russia: stiamo parlando di Tackle Mondiale e VAR Mondiale

Salerno - in reparto allatta il bimbo nato da Tre giorni e poi si lancia dalla finestra : La gioia per una nascita è stata drammaticamente cancellata da un terribile lutto. Tragedia ieri mattina [VIDEO]all'ospedale 'San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona' di Salerno. Antonietta Corinto, neo mamma di 26 anni, si è tolta la vita lanciandosi da una finestra del sesto piano della struttura. Aveva appena terminato di allattare suo figlio, nato da qualche giorno. La giovane donna, probabilmente, è stata sopraffatta dalla depressione post ...

