Tragedia sull' Adriatica | 2 morti nello scontro tra moto e bici | muore brianzolo

Elena Aubry - vernice gialla e fiori sulle buche : 'Mai più una Tragedia simile' : Si sono riuniti e hanno cerchiato buche su buche, da via dei Romagnoli all'Ostiense, dove ha perso la vita Elena Aubry, la giovane morta in moto. In prima linea Graziella Viviano, mamma di Elena, che ...

San Giuliano Milanese - 2 persone travolte e uccise dal treno/ Ultime notizie : Tragedia sulla Milano-Mantova : San Giuliano Milanese, 2 persone travolte e uccise dal treno. Ultime notizie: tragedia sulla Milano-Mantova avvenuta questa mattina poco dopo le 8:30, ancora ignote le identità(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:39:00 GMT)

Tragedia sulle Alpi Apuane - scivola durante escursione : Marco cade in un dirupo e muore : La Tragedia davanti agli occhi del compagna con la quale stava trascorrendo quella che doveva essere una tranquilla gita domenicale. Dopo aver raggiunto al vetta, durante la discesa, il 52ene Marco Buscemi è improvvisamente scivolato cadendo in un dirupo sottostante.Continua a leggere

Scontro auto-moto : Tragedia sulla provinciale : Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Ozegna, nel Torinese. La tragedia lungo la strada provinciale 53 dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati un motorino Yamaha, guidato da Emanuele Favazzo di 27 anni...

Roma - Tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta contro il guardrail : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Dalle primissime informazioni, sembra che la donna abbia lasciato l'auto e si ...

Roma - Tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta con altre auto : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Il camion per evitare il corpo della donna ha perso il controllo creando una ...

Sestri Levante (GE) : 2 giovani cadono sulla scogliera - sfiorata la Tragedia : A Sestri Levante (GE) due giovani all’uscita di una discoteca sono caduti sugli scogli da una altezza di oltre tre metri: nella notte, all’esterno di un noto locale del porto, un ragazzo e una ragazza si sono appoggiati ad alcuni new jersey in plastica non riempiti di acqua che delimitano il cantiere di lavoro per la posa della nuova passerella pedonale di via Queirolo. I contenitori sono finiti sugli scogli e anche i due ragazzi. ...

Tragedia sulla A13 : scende dal proprio camion e viene investito - autista muore sul colpo : MONSELICE Tragedia sull'autostrada A13: Daut Behluli, albanese di 43 anni residente a Paese è morto, investito dopo essere sceso dal proprio camion per sistemare il carico. È successo nel pomeriggio ...

Bode Miller - muore annegata figlia di 19 mesi/ “Siamo più che devastati” : aperta inchiesta sulla Tragedia : Bode Miller, muore annegata figlia di 19 mesi: “Siamo più che devastati”. Il dolore dello sciatore olimpico su Instagram. Intanto è stata aperta inchiesta sulla tragedia(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:24:00 GMT)

Tragedia sulla Napoleonica - morto un centauro di Codroipo : E' morto sul colpo Andrea Muzzin, un motociclista di 50 anni di Codroipo coinvolto da un terribile sinistro questo pomeriggio lungo la Strada Statale 252. L'incidente si è verificato poco dopo le 18 ...

Tragedia a Tirrenia - malore sulla battigia : Tragedia a Tirrenia, intorno alle 13 del 2 giugno, dove un bagnante ha perso la vita in seguito ad un malore. L'uomo si trovava sulla battigia. 'Il bagnino - spiegano dalla direzione del bagno Meloria ...

Vincenzo lotta per la vita. Vent’anni - il mondo da scoprire e il sorriso sempre sulle labbra - poi la Tragedia : Vincenzo ha il sorriso sempre sulle labbra, ma a 20 anni non potrebbe essere diverso da così. Questo almeno fino allo scorso ottobre, quando un virus ha messo in pericolo il suo cuore provocandogli la miocardite. Da quel giorno le sue condizioni sono peggiorate sempre di più e ora solo un trapianto lo può salvare. Oggi il ragazzo è in attesa, ricoverato presso l’ospedale Monaldi di napoli. “Fino allo scorso anno – racconta la ...

La Tragedia sull'A24 nel 1995 : madre e tre figli si gettarono dal viadotto alto 90 metri : Il primo dicembre 1995 resta ancora il giorno più tragico nella catena dei suicidi collettivi, non solo di quelli avvenuti dai viadotti dell'A24 fra Roma e L'Aquila. Una famiglia romana, madre e tre ...

Tragedia sulla A24 - due gemelli si buttano da un cavalcavia : ipotesi suicidio : Sarebbero due fratelli gemelli di 55 anni i due uomini precipitati dal cavalcavia dell’A24 nei pressi dell’uscita di Tivoli, vicino Roma. I due corpi sono stati identificati da pochi minuti. Al momento si ipotizzerebbe il suicidio. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che qualcuno li abbia visti gettarsi nel vuoto. I due fratelli erano residenti a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e ...