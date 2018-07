Tragedia in Calabria | donna muore mentre si fa il bagno

Blastingnews

(Di martedì 10 luglio 2018) Poche ore fa in, unaè mortasi faceva ilin mare. Ancora non sono chiare le cause del decesso, ma probabilmente sarebbe annegata. Sempre nella giornata di oggi un ragazzo avrebbe cercato di togliersi la vita gettandosi da un ponte., 60ennein mare Nella giornata di oggi 10 luglio unadi 60 anni, di cui al momento non è stato reso noto il nome, è deceduta nel vibonese, precisamente nelle acque antistanti la cittadina di Pizzo Calabro dopo essersi tuffata in mare. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la 60enne fosse ospite del villaggio vacanze Club Med Napitia e nel pomeriggio di oggi si sarebbe tuffata in mare per rinfrescarsi. Poco dopo, però, i bagnanti che si trovavano sulla spiaggia si sono resi conto che lasi stava dimenando in acqua, cercando di chiedere disperatamente aiuto. La 60enne è stata quindi subito soccorsa e ...