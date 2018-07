Toyota Supra | la nuova purosangue giapponese debutta a Goodwood – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 luglio 2018) Ci sono nomi che suonano come leggenda, e letti insieme fanno ancora più effetto. Come la, prototipo da corsa che esordirà al prossimoFestival of Speed (12-15 luglio) in una speciale livrea camouflage nera, rossa e bianca. Sul tradizionale percorso in salita laerede della sportiva, rigorosamente con motore anteriore sei cilindri in linea e trazione integrale, verrà pilotata da un equipaggio altamente qualificato: Tetsuya Tada e Herwig Daenens, rispettivamente Chief Engineer e Master Driver del progetto. Per gli appassionati, sarà anche presente un prototipo diGRRacing realizzata da dal teamGazoo Racing. L'articolo, laproviene da Il Fatto Quotidiano.