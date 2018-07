Tour de France – Velocisti in evidenza | Van Avermaet rischia di perdere la maglia gialla

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : quarta tappa La Baule-Sarzeau. Riparte la sfida tra Sagan e Gaviria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France 2018: La Baule-Sarzeau, 195 chilometri totalmente pianeggianti nella Loira. La Grande Boucle Riparte con una frazione che non dovrebbe riservare particolari sorprese e che si dovrebbe concludere con una volata di gruppo, una sorta di giornata di trasferimento dopo la cronometro a squadre che ha riscritto la classifica: oggi i big non dovrebbero correre grossi pericoli ...

Tour de France - Nibali furioso dopo la terza tappa : “non vorrei dire qualcosa a sproposito” : L’undicesimo posto ottenuto dalla Bahrain-Merida nella cronosquadre non soddisfa affatto il corridore messinese, che si trattiene per non rovinare l’armonia del gruppo Si aspettava ben altro Vincenzo Nibali dalla cronosquadre di Cholet, valida per la terza tappa del Tour de France. Il corridore messinese ha chiuso all’undicesimo posto con la Bahrain-Merida, perdendo oltre un minuto da Chris Froome. Una prestazione non ...

LIVE Tour de France - quarta tappa in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo il primo grande scossone nella graduatoria generale a seguito della cronosquadre di Cholet, la quarta tappa del Tour de France 2018 presenta nuovamente un arrivo adatto ai velocisti. Da La Baule a Sarzeau per un totale di 195km, una frazione abbastanza lunga ma non impegnativa per gli uomini di classifica salvo imprevisti; per gli sprinter invece si tratta della terza occasione per ottenere il successo individuale nella 105a edizione della ...

Tour de France 2018 - quarta tappa La Baule-Sarzeau : tornano in scena i velocisti. Nuova sfida tra Sagan - Gaviria e Kittel : quarta tappa per il Tour de France 2018. Dopo la cronometro a squadre di ieri si torna a parlare di volate alla Grande Boucle: 195 km da La Baule a Sarzeau prevalente pianeggianti che vedranno quasi sicuramente in scena Nuovamente i velocisti sul finale. Difficile che oggi possa cambiare la Maglia Gialla per il quarto giorno di fila. Percorso Poco da segnalare nella prima parte di gara, visto che dopo la partenza da La Baule la strada ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi : La Baule-Sarzeau. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (martedì 10 luglio) si svolgerà la quarta tappa del Tour de France 2018, 195 km da La Baule a Sarzeau. La Grande Boucle si sposta in Bretagna e dopo la cronometro a squadre, torneranno protagonisti i velocisti. Il percorso odierno presenta infatti alcuni saliscendi nella parte centrale, tra cui il GPM de la Côte de Saint-Jean-la-Poterie, ma il finale è completamente piatto e adatto quindi ad uno sprint di gruppo. Assisteremo ad una nuova ...

Tour de France 2018 - le prossime tappe clou. Mur de Bretagne e il pavé della Roubaix - si decide la classifica. Nibali ci proverà sulle pietre? : La cronometro a squadre ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nel Tour de France 2018: la lotta contro il tempo attorno a Cholet doveva dare uno scossone alla classifica generale e così è stato, con i big che si sono dati battaglia lungo 35,5 chilometri e che si sono ritrovati con una classifica ridisegnata totalmente. La frazione odierna ci ha così consegnato la vittoria della BMC di Richie Porte con 4 secondi di vantaggio sul Team Sky ...

Tour de France - cronosquadre a Bmc : Il Bmc Racing Team ha vinto la terza tappa del Tour de France , la cronosquadre di Cholet, 35.5 chilometri, imponendosi col tempo di 38'46" davanti al team Sky, +0''04, e alla Quick-Step Floors, +0''...

Tour de France 2018 - domani tappa 4. Orari tv - percorso e favoriti : Dopo le fatiche della crono a squadre un'altra frazione per velocisti Tour de France 2018, tutte le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso Tour de France 2018, risultati e classifica dopo la ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali pimpante in una Bahrain-Merida distante dalle big. Deludono Koren e Haussler : L’obiettivo era quello di perdere un minuto dal Team Sky e dalla BMC: risultato centrato ma lo stato d’animo non sembra essere quello dei giorni migliori all’interno della Bahrain Merida che in fondo sperava di difendersi meglio nella cronometro a squadre del Tour de France. La terza tappa della Grande Boucle ha riscritto la classifica generale e ha fortemente penalizzato Vincenzo Nibali, ora attardato di 11 secondi da Chris ...

Tour de France 2018 - analisi della classifica generale dopo la cronometro a squadre. Sorridono Uran e Dumoulin - Quintana già lontanissimo : La cronometro a squadre odierna ha rivoluzionato la classifica generale del Tour de France. L’impegnativo percorso di 35,5 km con partenza e arrivo a Cholet ha portato come previsto dei distacchi importanti tra i big, che hanno delineato una situazione ben diversa da quella di stamane. Andiamo quindi ad analizzare l’attuale classifica generale dei principali favoriti per la conquista della maglia gialla. I due corridori meglio posizionati dopo ...