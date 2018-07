Tour de France | Nibali furioso dopo la terza tappa | “non vorrei dire qualcosa a

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018) L’undicesimo posto ottenuto dalla Bahrain-Merida nella cronosquadre non soddisfa affatto il corridore messinese, che si trattiene per non rovinare l’armonia del gruppo Si aspettava ben altro Vincenzodalla cronosquadre di Cholet, valida per ladelde. Il corridore messinese ha chiuso all’undicesimo posto con la Bahrain-Merida, perdendo oltre un minuto da Chris Froome. Una prestazione non esaltante dovuta anche al fatto di essere rimasti in quattropochi chilometri, visto il rallentamento dello sloveno Kristijan Koren e dell’australiano Heinrich Haussler. Una situazione che non è andata giù allo Squalo dello Stretto, che ha provato però a trattenersi: “nona sproposito. Non siamo grandissimi specialisti e questa non era una cronosquadre facile da interpretare, in alcuni tratti si superavano gli ...