Tour de France | cronosquadre alla BMC | Froome torna davanti a Nibali

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018/ Greg Van Avermaet conserva la maglia gialla! (4^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018, la maglia gialla e le altre graduatorie: Van Avermaet nuovo leader dopo la cronosquadre, oggi difficili cambiamenti (4^ tappa)(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:04:00 GMT)

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Peter Sagan conferma la maglia verde - Fernando Gaviria a pochi punti : C’è sempre Peter Sagan in maglia verde dopo la quarta tappa. Lo slovacco è stato battuto in volata da Fernando Gaviria, che ora segue in classifica a punti a sole 4 lunghezze dal ciclista della Bora Hansgrohe. Nella classifica scalatori anche Anthony Perez ha conquistato il primo punto, mentre Soren Kragh Andersen resta leader della classifica giovani. Classifica a punti (maglia verde) 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 143 PTS ...

Tour de France 2018 - quarta tappa : bis in volata di Fernando Gaviria! Battuti Peter Sagan e André Greipel. Sesto Andrea Pasqualon : Fernando Gaviria centra il bis al Tour de France 2018 e si impone con un’altra spettacolare volata nella quarta tappa, 195 km da La Baule a Sarzeau. Lo sprinter colombiano ha battuto per questione di centimetri il campione del mondo Peter Sagan e il tedesco André Greipel. La maglia gialla resta sulle spalle del belga Greg Van Avermaet. La fuga di giornata parte subito dopo il via formata da quattro corridori: Guillaume Van Keirsbulck ...

Tour de France – Finale al fotofinish a Sarzeau : Gaviria beffa Peter Sagan : Fernando Gaviria beffa Peter Sagan sul traguardo di Sarzeau: Finale al fotofinish al Tour de France 2018 Appassionante arrivo in volata, oggi, nella quarta tappa del Tour de France 2018. I corridori hanno pedalato per 195 km, da La Baule a Sarzeau. Una tappa per velocisti che, infatti, sul Finale hanno regalato emozioni spettacolari. Un arrivo al fotofinish, che ha visto Fernando Gaviria avere la meglio su Peter Sagan e Andrè Greipel. Può ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : nessuna variazione. Dumoulin conserva il vantaggio sugli altri. Nibali a 55? : Dopo lo scossone della cronometro a squadre di ieri, oggi la classifica generale non ha subito alcuna variazione importante. La La Baule-Sarzeau si è risolta con la vittoria di Fernando Gaviria. Tra i big comanda sempre Tom Dumoulin, con 24″ sul colombiano Rigoberto Uran e sul danese Jakob Fuglsang. Vincenzo Nibali è sempre a 55″ dall’olandese del Team Sunweb. La classifica dei big del Tour de France dopo la quarta tappa 1. Tom ...

Classifica Tour de France 2018 - Greg Van Avermaet sempre in maglia gialla. Nibali ancora a 11? da Froome : Classifica generale del Tour de France praticamente invariata dopo la quarta tappa, che ha portato la carovana da La Baule a Sarzeau. Greg Van Avermaet rimane in maglia gialla, davanti a Tejay Van Garderen e Geraint Thomas. Chris Froome è a 55″ dal leader, con Vincenzo Nibali a 1’06”. Classifica generale Tour de France 2018 (dopo la quarta tappa) 1 Greg VAN Avermaet 87 BMC RACING TEAM 09H 08′ 55” – – ...

DIRETTA Tour DE FRANCE 2018/ Streaming video e tv : verso il gran finale! ( 4^ tappa La Baule-Sarzeau) : DIRETTA TOUR de FRANCE 2018 Streaming video e tv 4^ tappa La Baule-Sarzeau, 195 km: vincitore, percorso e orari, frazione per velocisti (oggi 10 luglio)(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:01:00 GMT)

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Lorient-Quimper. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : Quinta tappa per il Tour de France 2018. Frazione piuttosto interessante e molto lunga: da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Una tappa hilly, collinare, come viene descritta dal sito della Grande Boucle: ci saranno alcuni strappi che potranno far male. Favoriti gli uomini da classiche: spazio per i vari Sagan, Alaphilippe, Gilbert e Van Avermaet. Davvero molto insidioso il finale. Soprattutto gli ultimi 50km, previsti: Cote de la Roche du ...

Diretta Tour de France 2018/ Streaming video e tv : Van Keirsbulck 1^ allo sprint (La Baule-Sarzeau 4^ tappa) : Diretta Tour de France 2018 Streaming video e tv 4^ tappa La Baule-Sarzeau, 195 km: vincitore, percorso e orari, frazione per velocisti (oggi 10 luglio)(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:04:00 GMT)

DIRETTA/ Tour de France 2018 : streaming video e tv. Bmc all'inseguimento (4^ tappa La Baule-Sarzeau) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 4^ tappa La Baule-Sarzeau, 195 km: vincitore, percorso e orari, frazione per velocisti (oggi 10 luglio)(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Tour de France – Velocisti in evidenza - Van Avermaet rischia di perdere la maglia gialla : percorso e altimetria della quarta tappa : Tutto pronto per la quarta tappa del Tour de France: i Velocisti ancora una volta protagonisti, Van Avermaet potrebbe perdere la maglia gialla Il Tour de France inizia ad entrare piano piano nel vivo della sua 105ª edizione: i corridori, dopo la cronosquadre di ieri, che ha regalato la maglia gialla a Greg Van Avermaet, sono pronti a sfidarsi nuovamente in sella alle loro bici per la quarta tappa della Grande Boucle. 195 km da La Baule a ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : quarta tappa La Baule-Sarzeau. Riparte la sfida tra Sagan e Gaviria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France 2018: La Baule-Sarzeau, 195 chilometri totalmente pianeggianti nella Loira. La Grande Boucle Riparte con una frazione che non dovrebbe riservare particolari sorprese e che si dovrebbe concludere con una volata di gruppo, una sorta di giornata di trasferimento dopo la cronometro a squadre che ha riscritto la classifica: oggi i big non dovrebbero correre grossi pericoli ...

Tour de France - Nibali furioso dopo la terza tappa : “non vorrei dire qualcosa a sproposito” : L’undicesimo posto ottenuto dalla Bahrain-Merida nella cronosquadre non soddisfa affatto il corridore messinese, che si trattiene per non rovinare l’armonia del gruppo Si aspettava ben altro Vincenzo Nibali dalla cronosquadre di Cholet, valida per la terza tappa del Tour de France. Il corridore messinese ha chiuso all’undicesimo posto con la Bahrain-Merida, perdendo oltre un minuto da Chris Froome. Una prestazione non ...

LIVE Tour de France - quarta tappa in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo il primo grande scossone nella graduatoria generale a seguito della cronosquadre di Cholet, la quarta tappa del Tour de France 2018 presenta nuovamente un arrivo adatto ai velocisti. Da La Baule a Sarzeau per un totale di 195km, una frazione abbastanza lunga ma non impegnativa per gli uomini di classifica salvo imprevisti; per gli sprinter invece si tratta della terza occasione per ottenere il successo individuale nella 105a edizione della ...