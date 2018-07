Tour de France 2018 | quarta tappa La Baule-Sarzeau | tornano in scena i velocisti Nuova

oasport

: Tour de France: cronosquadre alla Bmc, van Avermaet in giallo. Fischi per Sky e Froome, Nibali rischia ma si salva… - repubblica : Tour de France: cronosquadre alla Bmc, van Avermaet in giallo. Fischi per Sky e Froome, Nibali rischia ma si salva… - sole24ore : Breve storia del #TourdeFrance, la corsa nata per aumentare le copie di un quotidiano - di @EmanueleCuomo23… - Eurosport_IT : 4 luglio 1952, tappa Losanna-Alpe d'Huez: sul passo del Galibier Fausto Coppi e Gino Bartali si passano quella borr… -

(Di martedì 10 luglio 2018)per ilde. Dopo la cronometro a squadre di ieri si torna a parlare di volate alla Grande Boucle: 195 km da Laprevalente pianeggianti che vedranno quasi sicuramente inmente isul finale. Difficile che oggi possa cambiare la Maglia Gialla per il quarto giorno di fila. Percorso Poco da segnalare nella prima parte di gara, visto che dopo la partenza da Lala strada sarà quasi sempre piatta per i primi 60 km. Poi inizia un tratto con dei leggeri saliscendi e al km 97 è posto lo sprint intermedio di Derval. A 60 km dal traguardo i corridori affronteranno l’unico GPM di giornata, la Côte de Saint-Jean-la-Poterie, un muro di 800 metri con una pendenza vicina all’8%. Qui ci sarà bagarre per mantenere la testa del gruppo ed evitare di staccarsi. Ai -40 km ci sarà lo sprint intermedio di Limerzel, che assegnerà anche ...