Tour de France 2018 | la tappa di oggi | La Baule-Sarzeau Orario | altimetria e come

(Di martedì 10 luglio 2018)(martedì 10 luglio) si svolgerà la quartadelde, 195 km da La. La Grande Boucle si sposta in Bretagna e dopo la cronometro a squadre, torneranno protagonisti i velocisti. Il percorso odierno presenta infatti alcuni saliscendi nella parte centrale, tra cui il GPM de la Côte de Saint-Jean-la-Poterie, ma il finale è completamente piatto e adatto quindi ad uno sprint di gruppo. Assisteremo ad una nuova sfida tra le ruote veloci con Peter Sagan, Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Arnaud Démare e il nostro Sonny Colbrelli pronti a giocarsi la vittoria. La partenza da Laè fissata alle 13:05, mentre l’arrivo aè previsto tra le 17.40 e le 18.00, in base alla media oraria. La quartadeldesarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.00 ...