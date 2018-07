Tour de France 2018 | domani tappa 5 Orari tv | percorso e favoriti

Tour de France 2018 : quante cadute! Le squadre ridotte non bastano e anche i big ne fanno le spese : Il Tour de France 2018 fino ad ora è stato pesantemente condizionato dalle cadute. Nelle tre tappe in linea disputate il gruppo si è sempre spezzato nel finale per delle cadute e questo ha causato diversi danni anche ai big, che hanno perso terreno in classifica. Bisogna ricordare e sottolineare come l’UCI in questa stagione abbia modificato il regolamento, portando da nove a otto il numero di corridori per squadra nei Grandi Giri. Questa scelta ...

Tour de France 2018 - Fernando Gaviria : “La squadra ha fatto un lavoro eccezionale”. Greg Van Avermaet : “Sarebbe fantastico vincere una tappa con la maglia gialla” : Fernando Gaviria vince la quarta tappa del Tour de France 2018, concedendo il bis sulle strade Francesi davanti al campione del Mondo Peter Sagan e il tedesco Andre Greipel. Alla fine della gara il velocista colombiano della Quick-Step Floors ai microfoni ha sottolineato ancora una volta il grande lavoro del proprio team e la complessità di raggiungere il quartetto dei fuggitivi. Questo è quanto detto dal vincitore della frazione odierna della ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quarta tappa. Fernando Gaviria il migliore - Mark Cavendish in difficoltà : Bis di Fernando Gaviria al Tour de France 2018 (non accadeva dal 2002 che un colombiano ottenesse due successi in una sola edizione della Grande Boucle). L’uomo della Quick-Step precede Peter Sagan e Andre Greipel. Ottimo sesto posto per l’azzurro Pasqualon. Si seguito i voti dei protagonisti di giornata. Fernando Gaviria 10: una corsa complicata quella di oggi a causa di una resistente fuga che è stata raggiunta soltanto nelle ...

Tour de France : cronosquadre alla BMC - Froome torna davanti a Nibali : Come era preventivabile la cronosquadre della terza tappa del Tour de France ha rivoluzionato la classifica generale. BMC, Sky e Mitchelton hanno permesso a Porte, Froome e Adam Yates di recuperare il terreno perso nella caduta occorsa nella tappa inaugurale, in qualche caso anche con gli interesse su alcuni dei rivali per la vittoria finale. La vittoria è andata alla BMC di Richie Porte, che ha così portato Greg Van Avermaet in maglia gialla, ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Peter Sagan conferma la maglia verde - Fernando Gaviria a pochi punti : C’è sempre Peter Sagan in maglia verde dopo la quarta tappa. Lo slovacco è stato battuto in volata da Fernando Gaviria, che ora segue in classifica a punti a sole 4 lunghezze dal ciclista della Bora Hansgrohe. Nella classifica scalatori anche Anthony Perez ha conquistato il primo punto, mentre Soren Kragh Andersen resta leader della classifica giovani. Classifica a punti (maglia verde) 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 143 PTS ...

Tour de France 2018 - quarta tappa : bis in volata di Fernando Gaviria! Battuti Peter Sagan e André Greipel. Sesto Andrea Pasqualon : Fernando Gaviria centra il bis al Tour de France 2018 e si impone con un’altra spettacolare volata nella quarta tappa, 195 km da La Baule a Sarzeau. Lo sprinter colombiano ha battuto per questione di centimetri il campione del mondo Peter Sagan e il tedesco André Greipel. La maglia gialla resta sulle spalle del belga Greg Van Avermaet. La fuga di giornata parte subito dopo il via formata da quattro corridori: Guillaume Van Keirsbulck ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : nessuna variazione. Dumoulin conserva il vantaggio sugli altri. Nibali a 55? : Dopo lo scossone della cronometro a squadre di ieri, oggi la classifica generale non ha subito alcuna variazione importante. La La Baule-Sarzeau si è risolta con la vittoria di Fernando Gaviria. Tra i big comanda sempre Tom Dumoulin, con 24″ sul colombiano Rigoberto Uran e sul danese Jakob Fuglsang. Vincenzo Nibali è sempre a 55″ dall’olandese del Team Sunweb. La classifica dei big del Tour de France dopo la quarta tappa 1. Tom ...

Classifica Tour de France 2018 - Greg Van Avermaet sempre in maglia gialla. Nibali ancora a 11? da Froome : Classifica generale del Tour de France praticamente invariata dopo la quarta tappa, che ha portato la carovana da La Baule a Sarzeau. Greg Van Avermaet rimane in maglia gialla, davanti a Tejay Van Garderen e Geraint Thomas. Chris Froome è a 55″ dal leader, con Vincenzo Nibali a 1’06”. Classifica generale Tour de France 2018 (dopo la quarta tappa) 1 Greg VAN Avermaet 87 BMC RACING TEAM 09H 08′ 55” – – ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Lorient-Quimper. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : Quinta tappa per il Tour de France 2018. Frazione piuttosto interessante e molto lunga: da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Una tappa hilly, collinare, come viene descritta dal sito della Grande Boucle: ci saranno alcuni strappi che potranno far male. Favoriti gli uomini da classiche: spazio per i vari Sagan, Alaphilippe, Gilbert e Van Avermaet. Davvero molto insidioso il finale. Soprattutto gli ultimi 50km, previsti: Cote de la Roche du ...