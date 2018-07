Toscana Aeroporti soddisfatta | MIT convoca Conferenza servizi per ampliamento scalo

Toscana Aeroporti : a Corporacion America 6 - 58% Fondazione Cr Firenze : Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Corporacion America Italia, azionista di controllo di Toscana Aeroporti, consolida la partecipazione nella società di gestione degli Aeroporti di Pisa e Firenze con l’acquisizione del 6,58% delle quote detenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel dettaglio, C

Toscana Aeroporti : a Corporacion America 6 - 58% Fondazione Cr Firenze : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Corporacion America Italia, azionista di controllo di Toscana Aeroporti, consolida la partecipazione nella società di gestione degli Aeroporti di Pisa e Firenze con l’acquisizione del 6,58% delle quote detenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel dettaglio, Corporacion America Italia ha acquistato in data odierna 1.225.275 azioni di Toscana Aeroporti da Fondazione Cassa di Risparmio di ...

Nasce Toscana Aeroporti Handling : Teleborsa, - Toscana Aeroporti S.p.A. " società di gestitone degli Aeroporti di Firenza e Pisa e quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A." procederà in data odierna , 25 ...

Toscana Aeroporti - lunedì 18 giugno voli a rischio : Toscana Aeroporti avvisa che FILT CGIL Pisa e USB hanno proclamato per il giorno lunedì 18 giugno 2018 uno sciopero di 24 ore , che coinvolgerà il personale degli scali di Firenze e Pisa . A causa ...

Toscana Aeroporti - TAP Air Portugal collega Firenze all'hub di Lisbona : ... ricordando che Lisbona è "una destinazione di grande importanza" e "l'ennesima testimonianza dell'appeal dell'aeroporto di Firenze e del ruolo strategico dello scalo nello sviluppo dell'economia del ...

Toscana Aeroporti - preliminari per acquisizione da Unipol di 123 ettari in Area Castello : Teleborsa, - Contratto preliminare tra Toscana Aeroporti e NIT Nuove Iniziative Toscane per l'acquisizione, da parte della società di gestione aeroportuale di Firenze e Pisa, di un'Area di circa 123 ...

Toscana Aeroporti - OK da assemblea a bilancio 2017 : Teleborsa, - Via libera dall'assemblea di Toscana Aeroporti al bilancio 2017 e alla distribuzione di un dividendo di 0,531 euro per azione , +6,6% rispetto ai 0,498 euro del 2016, . I soci hanno ...

Toscana Aeroporti - in crescita passeggeri - ricavi ed Ebitda : Teleborsa, - Nuovo record per il Sistema Aeroportuale Toscano con 1.400.740 passeggeri trasportati nei primi tre mesi del 2018 , +2,3%, . Bene anche i risultati finanziari del primo trimestre di ...

Si approssima il rinnovo del CdA di Toscana Aeroporti : Teleborsa, - Toscana Aeroporti si prepara alla nomina dei componenti il nuovo CdA, che sarà eletto dall'assemblea dei soci convocata il 30 maggio . Corporacion America, che detiene il 55,7% delle ...