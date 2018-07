Torre del Greco | adesivi di Casapound sui parcometri | ' Le strisce blu sono una tassa

Piogge Torrenziali in Giappone : il bilancio provvisorio delle vittime sale a 141 - numerosi dispersi [GALLERY] : 1/42 AFP/LaPresse ...

Torre Annunziata - Deiezioni canine - scatta l'ordinanza del sindaco Ascione : Gli ultimi articoli di Cronaca Napoli - Armi e munizioni scoperti dai carabinieri a Scampia Castellammare - Ragazzina ingannata da falso invito sui social, violentata da 3 coetanei Casola - Cadono ...

Incivili al porto di Torre del Greco : carrozzina disabili bloccata dalle auto : Torre DEL Greco - Una lunga catena in ferro, che già di per sè costituisce un ostacolo notevole se sei costretto su una sedia a rotelle. Ma oltre il danno, anche la beffa: decine di auto in sosta ...

Serata danzante senza permessi sequestrato lido a Torre del Greco : I carabinieri della Stazione Torre del Greco capoluogo hanno denunciato per mutamento di destinazione d'uso e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento l'amministratore ...

'Prof alla Torre!' - tornano a Porto Cesareo i giovedì della Biologia Marina : Porto Cesareo , Lecce, La scienza può essere divertente se spiegata semplicemente e mettendo le mani in pasta.

ESTATE SICURA E ALL'INSEGNA DEL SANO DIVERTIMENTO A TRE FONTANE E TorreTTA GRANITOLA : "DIFFERENZIAMOCI!" Il sindaco Castiglione emana una serie di ordinanze con l'obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi Comunicato ...

BRINDISI. La nuova edizione del festival a tema gipsy in Puglia a Torre Regina Giovanna : Oltre agli artisti che si esibiranno con dj set e live set ci saranno molte performance e spettacoli di ogni tipo, dai ballerini, ad attività circensi, a quelle teatrali, come già detto, passando ...

Da Torre del Greco al Principato di Monaco : un patto per il corallo : ... lancia un appello alla nuova amministrazione comunale affinché Torre del Greco, famosa per il corallo in tutto il mondo, possa avere un ruolo fondamentale in questo scambio. 'Auspico che la nuova ...

Torre del Greco - sono 15 gli indagati per il voto inquinato : Sale a quindici il numero degli indagati per il presunto voto di scambio all'ultima tornata elettorale a Torre del Greco. Posti di lavoro con Garanzia Giovani in cambio di una campagna elettorale 'a ...

Dimentica il freno a mano prima della passeggiata al porto : auto in mare a Torre del Greco : Torre DEL Greco - Maldestro incidente al porto di Torre del Greco: una Smart finisce in acqua. Mezzi di soccorso e forze dell'ordine al lavoro al molo di ponente della città corallina, nella zona dell'...

CEVA/ Riaperta dopo oltre un anno la piscina al Parco della Rotonda "Vecchia Torre" : SERGIO RIZZO - dopo la tragica alluvione del novembre 2016, la piscina comunale di CEVA , Cn, è rimasta chiusa per oltre un anno causa i molteplici e gravi danni subiti. Il Parco della Rotonda era ...

Torre del Greco - Giovanni Palomba è il nuovo sindaco. Ecco la composizione del consiglio comunale : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Gaetano Cimmino eletto sindaco. E' stato votato da 10.233 stabiesi Castellammare - Cimmino sindaco, Ecco la composizione del prossimo ...

Affluenza bassissima nel Napoletano : Torre del Greco maglia nera in Italia : Il primato Italiano al negativo per l'astensionismo va al Comune di Torre del Greco dove, alle 19, aveva votato soltanto il 14,50% degli aventi diritto , rispetto al 36,38 del primo turno, . ...

Fanno esplodere lo sportello del bancomat - ma il colpo sfuma. Assalto mancato a Torre Suda - : Il piano studiato da tre malviventi per 'svuotare' il bancomat della filiale della Banca Popolare Pugliese di Torre Suda si è bloccato a metà strada. I criminali sono riusciti a far esplodere lo ...