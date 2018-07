Tornatene in Messico | immigrato di 91 anni preso a mattonate in testa

"Tornatene in Messico" : 91enne picchiato con un mattone in USA : A 91 anni è stato brutalmente picchiato per motivi razzisti e invitato a tornarsene in Messico. Un uomo, di nome Rodolfo Rodriguez, ha raggiunto la famiglia a Willowbrook, in California, in occasione del 4 luglio: partito da Michoacan, il suo unico desiderio era quello di vedere il nipote. Peccato che un gruppo di persone, uscite, secondo le ricostruzioni, per fare una passeggiata, gli abbiano reso il viaggio molto meno piacevole.Stando a ...