Torino | UFFICIALE | ceduto Barreca al Monaco | arriva Meitè

Calciomercato Torino - ufficiale Meité : 'Pronto per questa nuova avventura' : Un nuovo centrocampista per il Torino di Walter Mazzarri. La società granata infatti ha ufficialmente annunciato l'acquisto di Soualiho Meité , centrocampista classe 1994 che si è legato alla società ...

Torino - ufficiale lo scambio Barreca-Meitè : il comunicato del club : Barreca-Meitè , scambio ufficializzato dal Torino , il terzino sinistro granata vivrà dunque una nuova esperienza al Monaco “Il Torino Football club comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’AS Monaco Football club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca. Tutto il Torino FC abbraccia Antonio con affetto e gli rivolge un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”. Il sito ...

Ufficiale Torino : Sirigu rinnova fino al 2022 : In una nota, il club granata annuncia il rinnovo del portiere Salvatore Sirigu. L’ex di Palermo e Paris Saint Germain rimarrà fino al 30 giugno del 2022. Buona notizia per i tifosi granata: il portiere Salvatore Sirigu ha rinnovato il suo contratto con la società del presidente Urbano Cairo fino al 30 giugno 20122 e sarà uno dei pilastri del Torino del presente e del prossimo futuro. Lo ha fatto sapere la stessa società tramite il ...