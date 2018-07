Toninelli | entro 10-15 ore la ' Diciotti' in porto

agi

: @askanews_ita e voi da giornalisti seri vi siete affrettati a chiedere a questa ONG per quale motivo Toninelli dovr… - marcodelucact60 : @askanews_ita e voi da giornalisti seri vi siete affrettati a chiedere a questa ONG per quale motivo Toninelli dovr… - honda_vf : RT @MotociclismoIT: Forza Ministro @DaniloToninelli , proroghi lo sconto #MotoPedaggio entro il 30 giugno! -

(Di martedì 10 luglio 2018) "La naveè in arrivo10-15 ore, dipende dalle condizioni del mare". Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Danilo, parlando con i cronisti al termine del vertice a palazzo Chigi sull'immigrazione. "Pensiamo che ci saranno dei fermi e degli arresti a carico di chi ha minacciato di morte i membri dell'equipaggio", ha aggiunto il ministro 5 stelle, assicurando che non ci sono contrasti con il ministro dell'Interno. "Con Salvini ci siamo sentiti stamattina e ci siamo chiariti. Siamo stati subito allineati. Salvini pensava che fosse l'ennesimo soccorso in mare, ma gli ho spiegato che si è trattato di un intervento di ordine pubblico perché c'erano state alcune minacce di morte all'equipaggio".