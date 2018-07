Tiziano Ferro ricorda Martina | morta di tumore prima della maturità ' Sarai sempre con me'

Martina - muore di tumore pochi giorni prima della maturità : l’emozionante dedica di Tiziano Ferro : “Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci ma ero con te e tu adesso sarai con me per sempre. Buon viaggio Martina, Tiziano“. Lo ha scritto Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram dedicandolo a Martina, la ragazza di 19 anni morta di tumore a Latina pochi giorni prima dell’esame di maturità che fino all’ultimo ha cercato di preparare. Al suo posto hanno discusso al tesina le sue compagne di classe. L'articolo Martina, muore ...

"Buon viaggio Martina". Il saluto di Tiziano Ferro a Martina Natale - la ragazza morta a pochi giorni dall'esame di maturità : "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina". Tiziano Ferro ricorda su Instagram Martina Natale, la ragazza di 19 anni morta poco prima di sostenere l'esame di maturità. Le compagne di classe hanno così deciso di sostenere l'esame di maturità al posto di Martina.Martina frequentava la VB del Liceo linguistico Manzoni della città. ragazza studiosa e ...

