Tim scende in Piazza Affari su report : ANSA, - MILANO, 10 LUG - Cattiva giornata per Tim in Borsa: il titolo, il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari , ha chiuso in calo del 2,48% a 0,63 euro, vicino ai minimi ...

Italia - S&P taglia le sTime. La crescita del Pil scende all'1.3% : Dall1.5% all'1.3%. È un taglio delle stime quello che arriva da parte di Standard&Poor's sul Prodotto interno lordo Italiano (Pil), con un dato che l'agenzia di rating fa fermare all'1.2% per il prossimo anno e all'1% per quanto riguarda il 2020."Visto la mancanza di riforme strutturali per dare una spinta alla produttività ci aspettiamo che la crescita economica in Italia rimanga lenta", scrivono in un comunicato per motivare i numeri resi ...