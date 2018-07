“Ti faccio piangere” Orrore a Temptation Island | è successo davvero roba surreale Il

caffeinamagazine

: Se un uomo che dice di amarmi dicesse anche solo per scherzare:”Ora ti faccio piangere” nel giro di un nano secondo… - ElisaDospina : Se un uomo che dice di amarmi dicesse anche solo per scherzare:”Ora ti faccio piangere” nel giro di un nano secondo… - MarioManca : «Mo ti faccio piangere». Oronzo, in confronto a te Weinstein era uno stilnovista. #TemptationIsland - jevlieber : RT @ElMM__: Ma puoi dire ad una donna “ti faccio piangere” “poi ci vediamo fuori” “da domani vedi”????? Ma buttassero fuori ‘sto viscido im… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Ci siamo:5 è iniziato. Neanche una puntata e già ci sono stati fiumi di lacrime, litigi, qualche primo approccio, persino un falò di confronto. Per chi non avesse seguito la prima puntata (che è andata in onda su Canale 5 lunedì 9 luglio 2018), sono 6 le coppie sposate e senza figli che partecipano al reality e che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Uno showche, però, piace al pubblico che, davanti alla televisione, prova a immedesimarsi nei protagonisti e, ovviamente, commenta a più non posso. “Le sei coppie sono qui per mettere alla prova la loro storia d’amore. Malinconia, emozioni, tentennamenti. Tutto questo è”, ha spiegato il conduttore Filippo Bisciglia prima di dare il via ai giochi. Al centro del mirino, durante la prima puntata, è finita la coppia formata da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due ...