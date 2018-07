The One è il nuovo singolo di Luca Vismara dopo Amici di Maria De Filippi

Exodus Lo smartphone per EThereum e Bitcoin : La casa produttrice taiwanese HTC ha presentato da poco Exodus, lo smartphone Android dedicato completamente alla tecnologia blockchain, capace di supportare Ethereum e Bitcoin e di permettere all'...

Gubbio - avvio corsi di alta formazione universitaria con convegno internazionale 'European Humanism in The making' : l'approccio europeo alla scienza e alla tecnologia, 4. l'umanesimo sociale europeo, 5. governance, democrazia e impegno civico: oltre le differenze. Il sindaco Filippo Mario Stirati, nel dare il ...

Annunciata la nuova espansione di Hearthstone - The Boomsday Project : Lasciando sorpresi tutti gli appassionati, Blizzard ha pubblicato oggi un nuovo video fuori elenco su Youtube che annuncia la nuova espansione di Heartstone, The Boomsday Project.Il video, dalla considerevole durata di oltre 9 minuti, parla in via preliminare della nuova espansione e mostra inoltre alcune delle carte che verranno introdotte con The Boomsday Project. Attraverso la descrizione del video scopriamo che "Levi è stato teletrasportato ...

The Lion’s Song : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto su iOS, Android e PC STEAM, The Lion’s Song è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, e su gentile concessione ICO Partners vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Lion’s Song Recensione The Lion’s Song è un’avventura grafica dal comparto grafico pixel art, nel quale ci ritroviamo in una Vienna del ventesimo secolo, nei panni di Wilma, una giovane violinista ...

The HANDMAID'S TALE - Recensione 2x12 "Postpartum" : Ormai vicina alla sua conclusione, la seconda stagione di The HANDMAID'S TALE propone un episodio che svela il destino di June e della piccola Holly, ma anche della sfortunata Emily, in un insieme di vicende tetre, con un momento che rimette di nuovo tutto in discussione. "Postpartum" affronta gli eventi successivi alla nascita di Holly, i quali vedono una June inizialmente esclusa dalla vita della piccola e una duplice dipartita dal sapore ...

F2 - Gara 2 - Silverstone : vittoria di GunTher davanti a Russell e Norris : La Gara sprint di F2 parte come oramai noto dietro la safety car. Il primo a schierarsi dietro la macchina starter è il tedesco Gunther, l'ultimo il suo compagno in Arden, il giapponese FukuzumI ...

Dal 13 al 28 luglio torna 'Tones on The stones' : musica ed arte nelle cave tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola : Dal 13 al 28 luglio torna Tones On The Stones , il festival che propone un cartellone di spettacoli con grandi artisti internazionali ambientati nelle cave d'estrazione incastonate tra il Lago Maggiore e le montagne dell'Ossola. La dodicesima edizione si svolgerà in due storici giacimenti ...

For The King - recensione : Il genere RPG è probabilmente uno dei più ibridati in assoluto; le sue meccaniche si sposano bene con il medium videoludico in generale (progressione, skill, abilità, profondità tematica) e qui, probabilmente, risiede la ragione del suo successo e della sua popolarità. Anche il genere, decisamente minore, dei boardgame virtuali sta vivendo un buon periodo: titoli come Armello, Antihero e Through The Ages hanno portato questo tipo di giochi a un ...

EmiliaRomagnaFest18 : Inaugurazione con Chinese Dance Theatre Lanzhou questa sera a Forlì : Durante i 40 anni dalla sua fondazione, ha messo in scena oltre 10 drammi di danza, 50 serate di gala, 100 concerti sinfonici, oltre a vari spettacoli di danza e concerti a tema. Grazie alle numerose ...

LightInTheBox : Spedizione senza Dogana e tantissime Offerte disponibili : Su LightInTheBox ci sono tante novità ed iniziare dalla Spedizione per non pagare la Dogana su tutte le spedizioni verso l’Italia e tanti sconti in atto. Ecco le migliori Offerte che abbiamo selezionato per voi Sullo store Cinese LightInTheBox Spedizione senza Dogana e tanti sconti Sul noto ed affidabile store Cinese LightInTheBox.com sono presenti in […]

BeThesda può contare su 400 persone per lavorare a Fallout e The Elder Scrolls : Bethesda Game Studios è stato a lungo uno studio piuttosto piccolo, seppur abbia realizzato tra le più grandi ed influenti IP del panorama videoludico, ci fa notare Gamingbolt.Ebbene sembra che il tipo di struttura su cui lo studio ha sempre fatto affidamento oggi non sia più sostenibile, oggi lo sviluppo videoludico è diventato un lavoro molto più complesso di come lo era 10 anni fa, per cui Bethesda è costretta a crescere seguendo le sue ...

LightinThebox : arriva la spedizione senza dogana - ecco le prime grandi offerte : Lightinthebox, il noto store online cinese, introduce la spedizione EU Priority Line, priva di dogana, e per festeggiare lancia numerose offerte davvero imperdibili. L'articolo Lightinthebox: arriva la spedizione senza dogana, ecco le prime grandi offerte proviene da TuttoAndroid.

Milan - prosegue la collaborazione con The American School in Switzerland : Milan partnership Tasis. Milan e TASIS – The American School in Switzerland – hanno prolungato l’accordo di collaborazione anche per la stagione 2018/19. La partenza delle attività, come da consuetudine, è prevista per il mese di settembre. TASIS, partner che rappresenta da oltre 10 anni un punto di riferimento importante per la società rossonera. L’istituto […] L'articolo Milan, prosegue la collaborazione con The ...