The Lion’s Song disponibile da oggi su Nintendo Switch

The Lion’s Song : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto su iOS, Android e PC STEAM, The Lion’s Song è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, e su gentile concessione ICO Partners vogliamo condividere con voi la nostra Recensione . The Lion’s Song Recensione The Lion’s Song è un’avventura grafica dal comparto grafico pixel art, nel quale ci ritroviamo in una Vienna del ventesimo secolo, nei panni di Wilma, una giovane violinista ...

Il premiatissimo The Lion’s Song è in arrivo su Nintendo Switch il 10 luglio : Lo sviluppatore austriaco Mipumi Games ha annunciato che la serie narrativa di avventura The Lion’s Song sarà disponibile in data 10 luglio 2018 su Nintendo Switch, nel Nintendo eShop al prezzo € 9,99. The Lion’s Song arriva su Nintendo Switch Ambientato in Austria agli inizi del 20° secolo, The Lion’s Song è una serie di quattro storie “point & clic” ...