Thailandia | uno dei soccorritori | “Ragazzi incredibili | non è normale fare immersioni a

Thailandia - 11 ragazzi in salvo : ne manca uno e l'allenatore DIRETTA : In Thailandia ora è questione di poche minuti. Le operazioni per il salvataggio degli ultimi due ragazzi ancora nella grotta Tham Luang con il loro allenatore si avviano verso la...

Solo uno dei quattro ragazzini sarebbe in condizioni serie, gli altri starebbero abbastanza bene. Gli altri 8 e l'allenatore dovrebbero essere portati fuori domani: ci vogliono almeno 10 ore per preparare la nuova operazione di salvataggio.

Thailandia - quattro bimbi estratti dalla grotta : ora uno stop di dieci ore alle operazioni dei sub : Il tempo è scaduto. In Thailandia , così, sono iniziate le operazioni di soccorso per salvare i 12 ragazzini e l'allenatore intrappolati da giorni nella grotta di Tham Luang , mentre tutto il mondo assiste col fiato sospeso. Un gruppo di decine di sommozzatori, thailandesi e stranieri, è entrato in azione in mattina, notte italiana: quattro ragazzini sono già stati tratti in salvo e si ...

Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Saman Kunan, ex sommozzatore della Marina thailandese, aveva 37 anni e faceva parte del team dei soccorritori volontari: ha perso conoscenza mentre stava riemergendo per mancanza di ossigeno dentro le grotte

La vittima, 38 anni, è un Navy Seals rimasto senza ossigeno durante il ritorno. Si fanno più complicate le operazioni di soccorso visto che si stava lavorando per insegnare ai ragazzi tecniche sub per uscire dalla grotta.