Thailandia | tutti salvi i 12 ragazzi e l’allenatore

Thailandia - tutti salvi : incubo finito per ragazzi e allenatore : Si è conclusa l'operazione di recupero in Thailandia: sono tutti in salvo i 12 ragazzi ed il loro allenatore, rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang. Lo riportano i...

Thailandia - in salvo tutti i 12 calciatori e l'allenatore : BANGKOK - Si è conclusa l'operazione di recupero in Thailandia : sono tutti in salvo i 12 ragazzi ed il loro allenatore, rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang. Lo riportano i ...

Thailandia - salvati tutti i ragazzi e l'allenatore : Liberi tutti. L'operazione di salvataggio dei 12 giovani calciatori thailandesi e del loro allenatore si è conclusa. L'ultimo a rivedere la luce è stato l'allenatore, il 25enne Ekkapol Chanthawong. Il ...

Tutti fuori dalla grotta in Thailandia : Gli ultimi quattro ragazzi e l'allenatore sono stati estratti dai sommozzatori, concludendo il salvataggio The post Tutti fuori dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Miracolo in Thailandia - termina la missione di salvataggio : tutti i ragazzi e l’allenatore fuori dalla grotta - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : Al via alle 10:08 locali (le 05:08 in Italia) in Thailandia le operazioni di recupero degli ultimi quattro ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang e del loro allenatore: lo hanno annunciato i responsabili dei soccorsi. Salvo imprevisti, tutte e cinque le persone saranno riportate in superficie oggi: lo ha dichiarato il responsabile ...

Thailandia - tutti i bambini e l’allenatore usciti dalla grotta : Conclusi gli ultimi salvataggi, in azione gli stessi 19 sub che lavorano da domenica. I ragazzini ricoverati stanno bene: sotto antibiotico, hanno problemi di sonno

Thailandia : tutti fuori dalla grotta : 13.43 Sono tutti fuori, i 12 ragazzini e anche il loro allenatore, che erano rimasti intrappolati nella grotta thailandese di Tham Luang il 23 giugno. Lo riferisce l'emittente americana CbsNews. Tre giorni per il salvataggio: ieri e l'altroieri salvate 4 persone al giorno e oggi 5: 4 ragazzi e il coach.

Thailandia - salvi tutti i 12 ragazzi nella grotta!/ Ultime notizie - manca il coach : 11esimo era il più piccolo : Thailandia, Ultime notizie sui soccorsi nella grotta: tutti salvi i 12 ragazzini, manca solo l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione. Sono tutti salvi i 12 ragazzi che da 17 giorni vivevano l’incubo della grotta di Tham Luang: attorno alle ore 12.30 in Italia la lieta novella con anche il 12esimo baby calciatore estratto sano, salvo e in buone condizioni.

Thailandia - tutti i bambini usciti dalla grotta : Resta da salvare solo l’allenatore: in azione gli stessi 19 sub che lavorano da domenica.Un’ambulanza, ed è subito applauso. Un nono ragazzo è stato portato fuori nel pomeriggio verso le 16, le undici italiane, secondo la tabella di marcia che i soccorritori si sono dati per concludere oggi il salvataggio di tutti i sepolti vivi. Poi è uscito il decimo, poi l’undicesimo, poi - quando in Italia sono le 13,30 - l’ultimo. Infine l’allenatore. Le ...