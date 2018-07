Thailandia - tutti salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore : Si è conclusa con successo l' operazione di recupero degli ultimi ragazzi ed il loro allenatore rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang, in Thailandia. Le operazioni di soccorso ...

“Sono tutti liberi!”. Thailandia - ragazzi e allenatore fuori dalla grotta. Incubo finito - il mondo intero fa festa : Finalmente si può dire: l’Incubo è finito e la notizia è arrivata velocemente a tutto il mondo, perché in ogni angolo del pianeta si aspettava questo annuncio: tutti i ragazzi della squadra dei Cinghiali per più di due settimane prigioniera nella grotta di Mae Sai e il loro allenatore sono liberi. Lo hanno annunciato i Navy Seals thailandesi. Il gruppo ha passato più di due settimane nelle viscere della montagna ed è stato liberato ...

Thailandia - tutti salvi i 12 ragazzi e l’allenatore : Sono usciti tutti dalla grotta in cui erano rimasti bloccati dal 23 giugno. Prima i ragazzi a gruppi di quattro al giorno a partire da domenica e l’allenatore per ultimo. Hanno fatto tutti lo stesso percorso accompagnati dai sub di mezzo mondo, con le maschere arrivate dalla Svezia e il sostegno dei familiari rimasti fuori dalle grotte per giorni accanto alle biciclette lasciate dai ragazzi il giorno della scomparsa. Vanno di corsa verso ...

Miracolo in Thailandia - termina la missione di salvataggio : tutti i ragazzi e l’allenatore fuori dalla grotta - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : Al via alle 10:08 locali (le 05:08 in Italia) in Thailandia le operazioni di recupero degli ultimi quattro ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang e del loro allenatore: lo hanno annunciato i responsabili dei soccorsi. Salvo imprevisti, tutte e cinque le persone saranno riportate in superficie oggi: lo ha dichiarato il responsabile ...