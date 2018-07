Thailandia | tutti i bambini usciti dalla grotta

corriere

(Di martedì 10 luglio 2018) Resta da salvare solo l’allenatore: in azione gli stessi 19 sub che lavorano da domenica.Un’ambulanza, ed è subito applauso. Un nono ragazzo è stato portato fuori nel pomeriggio verso le 16, le undici italiane, secondo la tabella di marcia che i soccorritori si sono dati per concludere oggi il salvataggio dii sepolti vivi. Poi è uscito il decimo, poi l’undicesimo, poi - quando in Italia sono le 13,30 - l’ultimo. Infine l’allenatore. Le operazioni del terzo giorno di recupero sono cominciate quando in Italia erano le 4 di notte, sotto una pioggia battente, poi è spuntato il sole e, insieme, l’ottimismo.Una decina d’ambulanze schierate, perché la fatica si fa sentire e si ha qualche timore per la salute anche dei sommozzatori. A recuperare gli ultimie il loro allenatore è stato lo stesso team, diciannove sub, che s’è calato in profondità domenica e lunedì. Con gli ultimi da salvare, c’era un medico australiano.