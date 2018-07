Thailandia | «Sui ragazzi intrappolati nella grotta ha vegliato lo spirito di una

Thailandia - lo psicanalista sui ragazzini intrappolati nella grotta : «Sono stati più bravi di tanti adulti» : L'impatto con il mondo di fuori, con il circo mediatico ad esempio, come sarà? «Da un lato scopriranno che l'opinione pubblica, in tutto il mondo, li ha seguiti e li ha sostenuti, e questo li ...

Ammazza la ex fidanzata : il video shock in Thailandia/ Spara alla testa della 21enne e tenta il suicidio - ma.. : Omicidio shock ripreso dalle telecamere di sicurezza in Thailandia: un ex fidanzato ha ucciso a colpi di pistola una ragazza e poi ha tentato il suicidio(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:28:00 GMT)