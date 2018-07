Thailandia | salvo un altro ragazzo Ne restano due DIRETTA

Thailandia : in salvo primo ragazzo oggi : ANSA, - BANGKOK, 10 LUG - E' appena uscito dalla grotta Tham Luang il primo ragazzo del gruppo di oggi, il nono dall'inizio dell'operazione. Lo riporta il sito di informazione thailandese Khao Sod, ...

Thailandia : decimo ragazzo in salvo fuori dalla grotta. LIVE | : "Tutti fuori entro oggi", ha detto il coordinatore delle operazioni di salvataggio. Intanto una pioggia battente cade da questa mattina sulla grotta Tham Luang, al cui interno rimangono ancora 4 ...

Thailandia, 8 i ragazzi portati in salvo | Martedì tocca agli ultimi 4 e al mister

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 8 in salvo - ancora 4 intrappolati : Sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Considerando i 4 liberati ieri, il numero di giovani calciatori...

Thailandia - ottavo ragazzo in salvo fuori dalla grotta. LIVE | : Il ministro dell'Interno: "I 4 giovani salvati ieri sono tutti in buone condizioni di salute". Il percorso che porta alla salvezza è lungo 4 chilometri ed è fatto di passaggi stretti e lunghi cammini ...

