Thailandia | salvi tutti i 12 ragazzi nella grotta! Ultime notizie | manca il coach

Thailandia - incubo finito : ragazzi e allenatore sono tutti salvi : Si è conclusa l'operazione di recupero in Thailandia: sono tutti in salvo i 12 ragazzi ed il loro allenatore, rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang. Lo riportano i...

Thailandia - incubo finito : ragazzi e allenatore sono tutti salvi : Si è conclusa l'operazione di recupero in Thailandia: sono tutti in salvo i 12 ragazzi ed il loro allenatore, rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang. Lo riportano i...

Thailandia - salvi tutti i ragazzi | : È alle battute conclusive l’odissea dei baby calciatori, intrappolati con il loro coach a Tham Luang

Thailandia - tutti salvi i baby calciatori intrappolati nella grotta : È una corsa contro il tempo e la pioggia quelli dei soccorritori che sono riusciti oggi a estrarre altri ragazzi dal complesso di grotte nel Nord della Thailandia dove erano intrappolati da oltre due settimane. I...

Thailandia - ultima fase della missione di salvataggio : tutti i ragazzi salvi - manca solo l’allenatore. Aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/32 AFP/LaPresse ...

Thailandia - salvi tutti i ragazzi : manca solo l'allenatore DIRETTA : Incubo finito in Thailandia. tutti e 12 i ragazzi che dal 23 giugno erano intrappolati nella grotta Tham Luang sono stati salvati. All'interno resta solo...

Thailandia - salvi tutti i 12 ragazzi : 13.10 tutti i giovani calciatori intrappolati dal 23 giugno nella grotta di Tham Luang sono stati tratti in salvo dai soccorritori. Ora manca all'appello il loro coach.

Thailandia - salvi dieci dodici ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang : Anche il nono e il decimo dei ragazzi intrappolati nella grotta thailandese di Tham Luang sono salvi. Lo hanno recuperato i soccorritori da tre giorni all’opere per salvare tutte le persone in prigione. Al terzo giorno di operazioni di salvataggio, rimangono da portare fuori a?questo punto solo due ragazzi e l’allenatore. Per tutti il ritorno al...

Thailandia - salvi 8 ragazzi. Al via il salvataggio degli ultimi 5 : Hanno preso il via le operazioni per il salvataggio degli ultimi 4 baby calciatori e del loro allenatore Ek dalla grotta di Mae Sai. Ieri sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di...

Thailandia - ancora in 5 nella grotta. La speranza : oggi salvi tutti : I soccorritori hanno portato in salvo 8 ragazzini. oggi sarà la volta degli ultimi quattro e dell’allenatore. Una volta fuori I ragazzi vengono ricoverati in ospedale

Thailandia - salvi 8 ragazzi. Ne restano 4 oltre all'allenatore : domani i soccorsi : Sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Considerando i 4 liberati ieri, il numero di giovani calciatori...

Thailandia - salvi 8 ragazzi. Ne restano 4 oltre all'allenatore : domani i soccorsi : Sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Considerando i 4 liberati ieri, il numero di giovani calciatori...

Thailandia : otto salvi - si continua domani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Thailandia : la pioggia accelera i soccorsi - salvi altri tre ragazzi : Sono aiutati da altri 50 sub, provenienti da tutto il mondo e di duemila soccorritori. Nella caverna rimangono altri 5 giovani da portar fuori insieme all'allenatore. Si lotta contro il tempo. Verso ...