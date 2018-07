Thailandia | salvi dieci dodici ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang  

Thailandia - salvi 8 ragazzi. Al via il salvataggio degli ultimi 5 : Hanno preso il via le operazioni per il salvataggio degli ultimi 4 baby calciatori e del loro allenatore Ek dalla grotta di Mae Sai. Ieri sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di...

Thailandia - ancora in 5 nella grotta. La speranza : oggi salvi tutti : I soccorritori hanno portato in salvo 8 ragazzini. oggi sarà la volta degli ultimi quattro e dell’allenatore. Una volta fuori I ragazzi vengono ricoverati in ospedale

Thailandia : otto salvi - si continua domani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Thailandia : la pioggia accelera i soccorsi - salvi altri tre ragazzi : Sono aiutati da altri 50 sub, provenienti da tutto il mondo e di duemila soccorritori. Nella caverna rimangono altri 5 giovani da portar fuori insieme all'allenatore. Si lotta contro il tempo. Verso ...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : salvi altri due bambini Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese e altri due ragazzi oggi sono stati estratti...

Thailandia - salvi 4 ragazzi. All'appello mancano altre 9 persone | : Il ministro dell'Interno: "Sono tutti in buone condizioni di salute". Nella grotta di Tham Luang ci sono ancora 8 giovani e il loro allenatore. Il percorso che porta alla salvezza è lungo 4 chilometri ...

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzi. «Stanno bene» | : Ogni giovane sarà scortato da una guida. L’allenatore sarà l’ultimo a lasciare il luogo in cui sono rimasti intrappolati. Rimane il timore per attacchi di panico

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzini. Oggi gli altri otto e l’allenatore : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : salvi i primi bambini nella grotta in Thailandia (9 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grave incidente ferroviario in Turchia. salvi i primi quattro bambini dalla Thailandia. E' morto il regista cinematografico Carlo Vanzina. (9 luglio 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Thailandia - salvi 4 ragazzi : 8 nella grotta con l'allenatore/ Ultime notizie : soccorsi ricominciano all'alba : grotta Thailandia, operazioni di recupero e Ultime notizie: ancora 8 ragazzi e l'allenatore intrappolati, salvi i primi 4 baby calciatori. Uno è in condizioni serie: le novità sui soccorsi(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:52:00 GMT)