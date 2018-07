Thailandia | salvati tutti i ragazzi e l' allenatore

Thailandia : già salvati otto ragazzi - nelle prossime ore si conta di liberare tutti : Altri quattro giovani calciatori della squadra del Mu Pa Academy sono ritornati a vedere la luce del sole nelle ultime ore [VIDEO]. È finalmente terminato per loro il calvario che andava avanti dal 23 giugno, quando 12 ragazzi, di un’eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, si sono spinti, con il loro allenatore 25enne, all’interno delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, rimanendovi intrappolati. Una scelta imprudente, forse per una ...

Thailandia : già salvati otto ragazzi - nelle prossime ore si conta di liberare tutti : Altri quattro giovani calciatori della squadra del Mu Pa Academy sono ritornati a vedere la luce del sole nelle ultime ore. È finalmente terminato per loro il calvario che andava avanti dal 23 giugno, quando 12 ragazzi, di un’età compresa tra i 12 e i 16 anni, si sono spinti, con il loro allenatore 25enne, all’interno delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, rimanendovi intrappolati. Una scelta imprudente, forse per una prova di ...

Thailandia - i ragazzi salvati sono in 'buone condizioni'. Via all estrazione dell ultimo gruppo dalla grotta : C'è una pioggia insistente sulla montagna che conserva imprigionato l'ultimo gruppo della squadra di calcio per la quale tutto il mondo sta vivendo con il fiato sospeso. Le pompe continuano a drenare ...

Thailandia - salvati altri 4 calciatori : domani sarà il turno degli ultimi 5 : ROMA - Dopo i quattro salvataggi di ieri, sono stati estratti vivi altri quattro dei componenti della squadra di calcio, di eta' compresa tra gli 11 e i 16 anni intrappolati, assieme al loro coach di ...

Thailandia - i primi 4 ragazzi salvati grotta sono in buone condizioni : Thailandia, diffuse le prime notizie in merito ai ragazzi salvati dalla caverna ieri, i 4 sarebbero in buone condizioni di salute I quattro ragazzi salvati dopo essere stati intrappolati per due settimane in una caverna sono in buone condizioni e al momento si trovano in ospedale. Lo ha riferito il ministro dell’Interno thailandese Anupong Paochinda ai media locali. Rimangono da recuperare gli altri otto ragazzi e il loro allenatore. ...

Thailandia - stanno bene i 4 salvati : ANSA, - BANGKOK, 9 LUG - I quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta Tham Luang sono in buone condizioni di salute. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dell'...

Thailandia - stanno bene i 4 salvati : 6.42 I quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta di Tham Luang sono in buone condizioni di salute. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dell'interno. All'esterno della grotta non è ancora stata annunciata la ripresa delle operazioni per riportare in superficie gli altri otto giovani calciatori e il loro allenatore.

Thailandia - salvati i primi 4 ragazzi : VIDEO - : Sono ancora 8 i giovani calciatori intrappolati nella grotta insieme al loro allenatore. I 4 già recuperati dai soccorritori sono stati trasferiti in ospedale: stanno relativamente bene, anche se uno ...

