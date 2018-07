Thailandia | salvataggio in grotta | “tutti fuori entro oggi” Ultime notizie | 4 ragazzi

Thailandia - riprende la missione di salvataggio : oggi “necessario più tempo” - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Thailandia - riprese le operazioni di salvataggio : "Tutti fuori entro oggi" : Se tutto va come previsto, entro oggi le ultime 5 persone intrappolate nella grotta Tham Luang, in Thailandia, verranno portate in salvo. Alle 10.08 ore locali (alle 5.08 in Italia) sono riprese le operazioni di recupero dei quattro ragazzi e dell'allenatore.Le forti piogge di stamattina avevano fatto pensare a uno slittamento delle operazioni ma il responsabile dei soccorsi Narongsak Osatanakorn ha subito avvertito: "Devono essere tirati tutti ...

Thailandia - riprese le operazioni di salvataggio : «Oggi saranno tutti fuori» : Sono ore decisive per gli ultimi ragazzi ancora nella grotta thailandese con il loro allenatore: dopo il recupero dei primi quattro giovani calciatori domenica, ed altri quattro ieri, sono riprese...

Thailandia - Elon Musk realizza un mini sommergibile da salvataggio e pubblica dei video dall’interno della grotta : Il video pubblicato sull’account Instagram di Elon Musk martedì mattina mostra i soccorritori impegnati ad affrontare un guado per raggiungere i quattro ragazzi e il loro allenatore di calcio che rimangono ancora intrappolati. Il miliardario fondatore di SpaceX ha pubblicato il filmato ripreso durante la notte (9-10 luglio) dopo aver consegnato un mini-sottomarino sperimentale che, secondo lui, potrebbe essere in grado di aiutare nelle ...

Thailandia - salvi 8 ragazzi. Al via il salvataggio degli ultimi 5 : Hanno preso il via le operazioni per il salvataggio degli ultimi 4 baby calciatori e del loro allenatore Ek dalla grotta di Mae Sai. Ieri sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di...

Thailandia - riprendono le operazioni di salvataggio : oggi verranno tirati fuori dalla grotta gli ultimi 4 ragazzi : Nella giornata di oggi verranno completate le operazioni di salvataggio degli ultimi 4 ragazzi e dell’allenatore della squadra di calcio intrappolata nella grotta In Thailandia sono riprese le operazioni per il salvataggio degli ultimi ragazzi ancora nella grotta con il loro allenatore, dopo il recupero dei primi quattro domenica e di altri quatto ieri. Secondo quanto ha reso noto un esponente del governo thailandese alla CNN ...

Thailandia - riprende la missione di salvataggio : oggi il recupero delle ultime 5 persone - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

