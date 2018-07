Thailandia | riprese le operazioni di salvataggio | Tutti fuori entro oggi

huffingtonpost

: #Thailandia, riprese le operazioni di recupero dalla #grotta. Oggi tutti fuori - Agenzia_Ansa : #Thailandia, riprese le operazioni di recupero dalla #grotta. Oggi tutti fuori - Agenzia_Ansa : #Thailandia Riprese le operazioni di #soccorso dei ragazzi intrappolati nella #grotta Stanno bene i quattro salva… - SkyTG24 : #UltimOra Thailandia, riprese le operazioni per il recupero degli ultimi 5 intrappolati nella grotta #canale50… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Se tutto va come previsto,le ultime 5 persone intrappolate nella grotta Tham Luang, in, verranno portate in salvo. Alle 10.08 ore locali (alle 5.08 in Italia) sonoledi recupero dei quattro ragazzi e dell'allenatore.Le forti piogge di stamattina avevano fatto pensare a uno slittamento dellema il responsabile dei soccorsi Narongsak Osatanakorn ha subito avvertito: "Devono essere tirati". "La preparazione per la terza missione è iniziata la mattina presto", ha aggiunto. I primi 19 sub coinvolti sono stati mandati nella grotta. La pia torrenziale non ha avuto effetti sulla macchina dei soccorsi: secondo il governatore la terza operazione, quella di, dovrebbe essere ancora più celere rispetto alle prime due. "Il primo giorno ci abbiamo messo 11 ore, ieri ci sono volute 9,speriamo di fare ...