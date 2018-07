Thailandia | recuperati undici ragazzi | nella grotta ne resta uno con il coach

Thailandia - recuperati i primi quattro bambini. Oggi si spera per gli altri otto e per l’allenatore : quattro su tredici sono fuori: l’eterna prigionia nella grotta Tham Luang non è ancora finita, ma ieri «abbiamo fatto il nostro capolavoro», ha detto il capo dei soccorsi. Restano otto giovani calciatori da ripescare, assieme al loro allenatore: un blitz che era stata etichettato “il D-day” è stato messo in sospeso per almeno dieci ore per ricarica...