Thailandia : già salvati otto ragazzi - nelle prossime ore si conta di liberare tutti : Altri quattro giovani calciatori della squadra del Mu Pa Academy sono ritornati a vedere la luce del sole nelle ultime ore [VIDEO]. È finalmente terminato per loro il calvario che andava avanti dal 23 giugno, quando 12 ragazzi, di un’eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, si sono spinti, con il loro allenatore 25enne, all’interno delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, rimanendovi intrappolati. Una scelta imprudente, forse per una ...

Thailandia - otto i ragazzi estratti viviMartedì tocca agli altri 4 e al mister : Alle operazioni hanno partecipato gli stessi sub che domenica hanno messo in salvo i primi quattro ragazzi che sono ancora in isolamento.

Otto ragazzi estratti dalla grotta in Thailandia : Anche oggi le operazioni sono andate bene, e altri quattro ragazzi sono stati portati fuori: si riprenderà domani, con gli ultimi quattro e l'allenatore The post Otto ragazzi estratti dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia : otto salvi - si continua domani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Thailandia - recuperati i primi quattro bambini. Oggi si spera per gli altri otto e per l’allenatore : quattro su tredici sono fuori: l’eterna prigionia nella grotta Tham Luang non è ancora finita, ma ieri «abbiamo fatto il nostro capolavoro», ha detto il capo dei soccorsi. Restano otto giovani calciatori da ripescare, assieme al loro allenatore: un blitz che era stata etichettato “il D-day” è stato messo in sospeso per almeno dieci ore per ricarica...

Bimbi nella grotta in Thailandia - è lotta contro il tempo : l'ossigeno sotto il 15% : Il livello dell'ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi thailandesi con il loro allenatore è sceso al 15%, ben sotto al valore normale del 21%. Morto un soccorritore 38enne rimasto senza ossigeno durante il ritorno.