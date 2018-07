Thailandia | niente baci e abbracci | i genitori dei baby calciatori aspettano dietro un

ilmattino

: E niente ...volevo solo dire che : a parte un augurio sincero per una buona conclusione di questa vicenda (anche s… - AndreinaDoria1 : E niente ...volevo solo dire che : a parte un augurio sincero per una buona conclusione di questa vicenda (anche s… - corteresa : E' veramente paradossale: il mondo, io per prima, in ansia per gli otto ragazzini intrappolati nella caverna in Tha… - Ernesto46328757 : @AnnaCRanieri Il paese più bello del mondoooooo!l'ho detto forte(spirito da patata). Comunque non centra niente, ma… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Non hanno detto loro chi sarebbe stato portato fuori per primo. Dopo che la missione è riuscita, facendo esultare tutta lae il resto del mondo, i nomi dei primi quattro ragazzi tornati alla luce non sono stati diffusi. Neppure quando erano già al sicuro all'ottavo piano dell'ospedale di Chiang Rai. Ancora non hanno potutoarli ...