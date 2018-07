Thailandia – L’incubo è finito | la squadra giovanile è salva | tirati fuori tutti i

sportfair

: Tutti salvi! È finito l'incubo iniziato il 23 giugno. Sono tutti fuori i 12 ragazzini con il loro allenatore intrap… - RaiNews : Tutti salvi! È finito l'incubo iniziato il 23 giugno. Sono tutti fuori i 12 ragazzini con il loro allenatore intrap… - Agenzia_Italia : Fuori dalla grotta i 12 ragazzi e l'allenatore. Finito l'incubo di Tham Luang - GoalItalia : Estratti dalla grotta di Tham Luang tutti i ragazzi e l'allenatore ?? #ThaiCaveResue -

(Di martedì 10 luglio 2018) Lain festa: ladi calcio, terminate le operazioni di soccorso La, e il mondo intero, può finalmente tornare a sorridere: sono terminate oggi le operazioni di soccorso perre adi ragazzini intrappolata in una grotta da settimane. I soccorritori hanno evacuato l’ultimo dei 12 bambini rimasti intrappolati nella grotta di Tham Khao Luang e l’allenatore. A confermarlo i Navy Seals thailandesi. “I 12 ‘Cinghiali’ e l’allenatore escono dalla caverna, sonoal sicuro”, questo l’annuncio su Facebook. Adesso si prospetta però una fase di ‘riabilitazione’ per i giovani, che sono rinchiusi in un ospedale di campo, in ‘quarantena’. Niente finale dei Mondiali di Russia 2018 per lathailandese, invitata dalla FIFA. L'articolo– ...