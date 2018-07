Thailandia | le ultime notizie dalla grotta dei ragazzini

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018) Continuano le operazioni di recupero dei ragazzi rimasti imprigionati due settimane fa all’interno dellaTham Luang, in. Iniziate due giorni fa, finora – tolta la tragedia del sub ex navy sail scomparso nei giorni scorsi – sono state un completo successo. Lenotizi che arrivano dal paese asiatico sono tutte positive. Il decimo baby calciatore intrappolato, il secondo di oggi, è stato soccorso ed estratto poco fa, riferisce la Cnn facendo riferimento alle informazioni fornite da un membro del team di soccorritori. All’interno della caverna ne rimangono altri due con l’allenatore della squadra giovanile.Le operazioni dovrebbero concludersi oggi. Le tre persone ancora intrappolate sono a quattro chilometri dall’uscita.Gli otto ragazzi salvati ieri e domenica rimangono in isolamento all’ospedale di Chiang Rai, dove i loro familiari hanno ...