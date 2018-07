Thailandia | intrappolati nella grotta | altri due ragazzi in salvo | entro oggi tutti fuori ...

Thailandia - tutti salvi i baby calciatori intrappolati nella grotta : È una corsa contro il tempo e la pioggia quelli dei soccorritori che sono riusciti oggi a estrarre altri ragazzi dal complesso di grotte nel Nord della Thailandia dove erano intrappolati da oltre due settimane. I...

Thailandia - salvi dieci dodici ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang : Anche il nono e il decimo dei ragazzi intrappolati nella grotta thailandese di Tham Luang sono salvi. Lo hanno recuperato i soccorritori da tre giorni all’opere per salvare tutte le persone in prigione. Al terzo giorno di operazioni di salvataggio, rimangono da portare fuori a?questo punto solo due ragazzi e l’allenatore. Per tutti il ritorno al...

Il sommergibile di Elon Musk per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia è stato accantonato : No, grazie. L'imprenditore Elon Musk vorrebbe portare fuori i ragazzi thailandesi ancora intrappolati nella grotta di Tham Luang con il suo mini sommergibile, ma la sua tecnologia "non è pratica per questa missione". A rifiutare l'offerta di Musk è il capo dei soccorritori Narongsak Osatanakorn, citato dal Guardian.Musk aveva twittato che "il mini sommergibile è pronto, nel caso servisse". Composto da parte di razzi e ...

Thailandia - lo psicanalista sui ragazzini intrappolati nella grotta : «Sono stati più bravi di tanti adulti» : L'impatto con il mondo di fuori, con il circo mediatico ad esempio, come sarà? «Da un lato scopriranno che l'opinione pubblica, in tutto il mondo, li ha seguiti e li ha sostenuti, e questo li ...

“È appena successo”. Thailandia - arrivano notizie dalla grotta in cui sono intrappolati i bambini : La Thailandia e il mondo intero sono col fiato sospeso aspettando, in un’atroce attesa che continua ad azzerarsi ogni volta che si ricomincia con un salvataggio, per i 12 ragazzi e il loro coach che sono ancora intrappolati nella grotta di Tham Luang. La missione di salvataggio, come si legge sul ‘Mail online’, puntava in queste ore a tirar fuori altri 4 membri dei ‘Wild Boars’ (‘I cinghiali ...

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 8 in salvo - ancora 4 intrappolati : Sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Considerando i 4 liberati ieri, il numero di giovani calciatori...

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 7 in salvo - ancora 5 intrappolati : Sono stati portati in salvo tre del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Considerando i 4 liberati ieri, il numero di giovani calciatori...

Thailandia - ecco chi sono i bambini intrappolati nella grotta : Tutta la Thailandia, e non solo, aspetta col fiato sospeso che si concludano le operazioni di salvataggio dei 12 bambini intrappolati nella grotta Tham Luang, con il loro allenatore.--Ma chi sono i bambini rimasti nella caverna per oltre due settimane? Il più piccolo si chiama Chanin Vibulrungruang, ha 11 anni e il suo soprannome è "Titan". nella squadra dei "Cinghiali", con i quali gioca da tre anni, ha il ruolo dell'attaccante. Poi c'è ...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : salvi altri due bambini Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese e altri due ragazzi oggi sono stati estratti...

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 6 in salvo - ancora 6 intrappolati : È stato portato in salvo il primo del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Lo scrive la Cnn e diversi media citando un testimone...

Thailandia - intrappolati nella grotta : riprese le operazioni - già in salvo il quinto ragazzino : ...

I danni alla salute dei ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia - secondo gli esperti : Potrebbero esserci forti ripercussioni fisiche e psicologiche per i ragazzi rimasti intrappolati da 16 giorni nella grotta della Thailandia, a partire dal 23 giugno. A sostenerlo in in un'intervista all'Independent è il dottore Andrea Danese, capo dello Stress and Development Lab al King's College di Londra. La paura di non riuscire a salvarsi ha comportato gravi danni di salute per i ragazzi."Probabilmente vivranno in uno stato di ...

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 5 in salvo - ancora 7 intrappolati : È stato portato in salvo il primo del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. LEGGI ANCHE Thailandia, ecco gli eroi che li stanno...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : salvo anche il quinto bambino Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono ripres e un quinto ragazzo è stato estratto vivo. Altri...