Thailandia - incubo finito : ragazzi e allenatore sono tutti salvi : Si è conclusa l'operazione di recupero in Thailandia: sono tutti in salvo i 12 ragazzi ed il loro allenatore, rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang. Lo riportano i...

Thailandia - l’incubo monsoni per i ragazzi : “Chi è pronto - esce prima”. L’allenatore è debilitato : Continuano le operazioni di salvataggio dei 12 ragazzini nella grotta di Tham Luang. Le autorità locali: chi fisicamente sta meglio ed è più capace in acqua potrà essere portato in salvo prima rispetto agli altri. Ma paradossalmente chi sta peggio - sopratutto psicologicamente, per averli portati lì - è il loro allenatore, Aek.Continua a leggere