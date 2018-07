Thailandia | i ragazzi liberati dalla grotta non potranno andare ai Mondiali

Thailandia - salvataggio in grotta : “tutti fuori entro oggi”/ Ultime notizie - 4 ragazzi liberi vedono genitori : Thailandia, Ultime notizie sui soccorsi nella grotta: 8 già in salvo, mancano ancora 4 ragazzini e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Il sommergibile di Elon Musk per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia è stato accantonato : No, grazie. L'imprenditore Elon Musk vorrebbe portare fuori i ragazzi thailandesi ancora intrappolati nella grotta di Tham Luang con il suo mini sommergibile, ma la sua tecnologia "non è pratica per questa missione". A rifiutare l'offerta di Musk è il capo dei soccorritori Narongsak Osatanakorn, citato dal Guardian.Musk aveva twittato che "il mini sommergibile è pronto, nel caso servisse". Composto da parte di razzi e ...

Thailandia - riprese le operazioni di recupero per salvare gli ultimi 4 ragazzi bloccati nella grotta e l’allenatore : Sono riprese oggi alle 10:08 locali (le 5:08 in Italia) le operazioni di recupero degli ultimi quattro ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore. A meno di imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Ieri, lunedì, sono stati recuperati altri quattro giovani calciatori durante la seconda fase di recupero iniziata attorno alle 11 ora locale ...

Thailandia : già salvati otto ragazzi - nelle prossime ore si conta di liberare tutti : Altri quattro giovani calciatori della squadra del Mu Pa Academy sono ritornati a vedere la luce del sole nelle ultime ore [VIDEO]. È finalmente terminato per loro il calvario che andava avanti dal 23 giugno, quando 12 ragazzi, di un’eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, si sono spinti, con il loro allenatore 25enne, all’interno delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, rimanendovi intrappolati. Una scelta imprudente, forse per una ...

Thailandia - il racconto del soccorritore : i ragazzi nella grotta “stanno facendo qualcosa mai fatto prima” : In Thailandia, i ragazzi che sono rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang “stanno facendo qualcosa che nessun bambino prima di loro aveva mai fatto. Non è assolutamente normale fare immersioni in grotta per bambini di 11 anni. Si stanno immergendo in un ambiente considerato estremamente pericoloso, in totale assenza di visibilità, l’unica luce è quella delle torce che indossano“: lo ha spiegato alla Bbc Ivan Karadzic, un ...

GROTTA Thailandia : 8 RAGAZZI SALVATI/ Ultime notizie soccorsi : iniziate operazioni per estrarre gli ultimi 5 : THAILANDIA, Ultime notizie sui soccorsi nella GROTTA: 8 già in salvo, mancano ancora 4 RAGAZZIni e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:08:00 GMT)

Thailandia - salvi 8 ragazzi. Al via il salvataggio degli ultimi 5 : Hanno preso il via le operazioni per il salvataggio degli ultimi 4 baby calciatori e del loro allenatore Ek dalla grotta di Mae Sai. Ieri sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di...

Thailandia - riprendono le operazioni di salvataggio : oggi verranno tirati fuori dalla grotta gli ultimi 4 ragazzi : Nella giornata di oggi verranno completate le operazioni di salvataggio degli ultimi 4 ragazzi e dell’allenatore della squadra di calcio intrappolata nella grotta In Thailandia sono riprese le operazioni per il salvataggio degli ultimi ragazzi ancora nella grotta con il loro allenatore, dopo il recupero dei primi quattro domenica e di altri quatto ieri. Secondo quanto ha reso noto un esponente del governo thailandese alla CNN ...

Thailandia - i ragazzi salvati sono in 'buone condizioni'. Via all estrazione dell ultimo gruppo dalla grotta : C'è una pioggia insistente sulla montagna che conserva imprigionato l'ultimo gruppo della squadra di calcio per la quale tutto il mondo sta vivendo con il fiato sospeso. Le pompe continuano a drenare ...

Thailandia - lo psicanalista sui ragazzini intrappolati nella grotta : «Sono stati più bravi di tanti adulti» : L'impatto con il mondo di fuori, con il circo mediatico ad esempio, come sarà? «Da un lato scopriranno che l'opinione pubblica, in tutto il mondo, li ha seguiti e li ha sostenuti, e questo li ...

Grotta Thailandia : 8 ragazzi salvati/ Ultime notizie soccorsi - Governatore : "Finalmente li vediamo dal vivo" : Thailandia, Ultime notizie sui soccorsi nella Grotta: 8 già in salvo, domani ultimi 4 ragazzini e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:56:00 GMT)

GROTTA Thailandia : 8 RAGAZZI SALVATI/ Ultime notizie soccorsi : i parenti dei giovani "assolvono" l'allenatore : THAILANDIA, Ultime notizie sui soccorsi nella GROTTA: 8 già in salvo, domani ultimi 4 RAGAZZIni e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:12:00 GMT)

Thailandia - otto i ragazzi estratti viviMartedì tocca agli altri 4 e al mister : Alle operazioni hanno partecipato gli stessi sub che domenica hanno messo in salvo i primi quattro ragazzi che sono ancora in isolamento.