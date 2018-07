Thailandia | già salvati otto ragazzi | nelle prossime ore si conta di liberare tutti

Blastingnews

: Quattro ragazzi già in salvo: per primi scelti i più deboli - fabio_polese : Quattro ragazzi già in salvo: per primi scelti i più deboli - gi_gas : RT @fattoquotidiano: #Thailandia, salvati i primi quattro ragazzini. Polizia locale: “Stanno bene”. Gli altri 8 e allenatore estratti doman… - Gi_Welcome : RT @NDecristofaro: Bravo Chicco, arrestano #Pittella del PD e lui apre con la Thailandia. Evitate di farglielo notare, brutti fascisti che… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Altri quattro giovani calciatori della squadra del Mu Pa Academy sono ritornati a vedere la luce del soleultime ore VIDEO. È finalmente terminato per loro il calvario che andava avanti dal 23 giugno, quando 12, di un’eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, si sono spinti, con il loro allenatore 25enne, all’interno delle grotte di Tham Luang nel nord della, rimanendovi intrappolati. Una scelta imprudente, forse per una prova di coraggio, visto che l’ingresso alle cavita' naturali è vietato in questi mesi, proprio per il pericolo di allagamenti dovuti alle forti piogge monsoniche. Ma il piano di salvataggio predisposto dai soccorritori sta avendo successo, nonostante gli inevitabili ritardi dovuti alle pause per sostituire le bombole di ossigeno necessarie per la traversata. Gia' messi in salvoE così, da quando domenica scorsa è partita ...