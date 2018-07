Thailandia | fuori dalla grotta il decimo ragazzino All’appello ne mancano solo due e

ilfattoquotidiano

: ++ #Thailandia: sei ragazzi fuori dalla #grotta ++ Fonti ufficiali a Skynews - TgLa7 : ++ #Thailandia: sei ragazzi fuori dalla #grotta ++ Fonti ufficiali a Skynews - Agenzia_Ansa : #Thailandia, fuori dalla grotta 8 ragazzi. Per gli altri cinque, quattro ragazzi e l'allenatore, le operazioni di s… - Agenzia_Ansa : #Thailandia: nuovo #salvataggio, fuori il primo ragazzo del secondo gruppo Stanno bene i quattro salvati ieri -

(Di martedì 10 luglio 2018) E dieci.tre persone da salvarefauci dellaTham Luang. L’attesa per la festa per riportare a casa tutti potrebbe concludersi oggi. Sono infatti riprese le operazioni di recupero alle 10.08 locali – le 5.08 in Italia- e salvo imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Ieri, lunedì, sono stati recuperati altri quattro giovani calciatori durante la seconda fase di recupero iniziata attorno alle 11 ora locale – le 6 del mattino in Italia – e terminata “tra le 19.30 e le 20.30” ora locale (poco prima delle 15 in Italia). La squadra di sub impegnata è la stessa che domenica ha recuperato i primi quattro ragazzini. In totale, quindi, sono stati salvati otto adolescenti, tra gli 12 e i 16 anni, intrappolati nellaTham Luang dal 23 giugno. Il ...