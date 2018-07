Thailandia | estratto dalla grotta il nono ragazzino

È stato estratto il nono ragazzo dalla grotta in Thailandia : Il primo di oggi: l'obiettivo è di tirare fuori anche i tre rimasti e l'allenatore, concludendo così il salvataggio The post È stato estratto il nono ragazzo dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Si parla di un quinto ragazzo estratto dalla grotta in Thailandia : Lo dicono Guardian e Reuters, ma non è ancora confermato: vorrebbe dire che le operazioni di soccorso di oggi si stanno svolgendo molto in fretta