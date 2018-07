Thailandia | ecco la cronologia dei 18 giorni di odissea dei ragazzi bloccati nella grotta

Thailandia - ecco chi sono i bambini intrappolati nella grotta : Tutta la Thailandia, e non solo, aspetta col fiato sospeso che si concludano le operazioni di salvataggio dei 12 bambini intrappolati nella grotta Tham Luang, con il loro allenatore.--Ma chi sono i bambini rimasti nella caverna per oltre due settimane? Il più piccolo si chiama Chanin Vibulrungruang, ha 11 anni e il suo soprannome è "Titan". nella squadra dei "Cinghiali", con i quali gioca da tre anni, ha il ruolo dell'attaccante. Poi c'è ...

Thailandia : ecco perché l’operazione di salvataggio dei ragazzi è così complessa : Sono in corso in Thailandia, presso le grotte di Tham Luang, le operazioni di salvataggio di 8 giovani calciatori e del loro allenatore. Si tratta di un’operazione davvero complicata (sono coinvolti 90 sommozzatori professionisti di cui 50 arrivati da tutto il mondo e uno ha perso la vita), che deve essere portata a termine nel più breve tempo possibile per diversi motivi (le condizioni meteo e quelle dei ragazzi, la mancanza d’aria ...

Thailandia : in corso la missione di salvataggio - ecco cosa devono affrontare i ragazzi [GALLERY] : E’ scattata in Thailandia la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia) L’operazione prevede che ogni ragazzo venga scortato da due sommozzatori: saranno portati via gradualmente, uno alla volta, ha ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Thailandia : ci vorranno mesi per salvare i ragazzi bloccati nella grotta - ecco perché è così difficile : Sono stati ritrovati ieri i 12 ragazzi thailandesi e il loro allenatore di calcio, bloccati in grotta da nove giorni: la notizia ha fatto il giro del mondo e lo ha commosso. Ora, il compito di portarli in salvo sembra molto più complesso del previsto, tanto che i soccorritori hanno reso noto che potrebbero volerci mesi. “L’avevamo definita una ‘missione impossibile’ perché pioveva ogni giorno ma con la nostra ...

Thailandia - ritrovati vivi i ragazzi intrappolati in una grotta : ecco cosa accadrà adesso : 1/24 AFP/LaPresse ...